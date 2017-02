Løy for politiet, må i fengsel

Kvinnen som er først i førtiåra, møtte i tingretten forleden. Hun var siktet for å ha gitt uriktige opplysninger til offentlig myndighet.

De uriktige opplysningene stjørdalskvinnen ga, skulle brukes som bevis i en etterforskning.

Det var en ettermiddag i fjor høst stjørdalskvinnen var i kontakt med politiets operasjonssentral etter en utforkjøring med bil i Sør-Trøndelag. Kvinnen forklarte til politiet at det var hun som hadde kjørt bilen.

Ifølge siktelsen var det ikke rett. Det var en kjenning av kvinnen som hadde kjørt bilen. Stjørdalskvinnen ville ta på seg skylda for utforkjøringen. Politiet fant etter hvert ut at forklaringen til kvinnen ikke kunne være korrekt. Hun innrømmet da at hun hadde forklart seg feil.

Tingretten konkluderer med at det er en alvorlig sak å gi uriktige opplysninger til politiet i en etterforskning. Slikt skal etter rettspraksis straffes med ubetinget fengselsstraff.

Stjørdalskvinnen ble dømt til å sone 15 dager.