Ny sjef ved Fonnfjell hotell

– Det er kjempebehov for et overnattingssted i Meråker. Det kan jeg dokumentere. Vi hadde 170 overnattingsdøgn i januar, sier Ken Svendsen.

43-åringen er ansatt som ny leder ved Fonnfjell Hotell i Meråker.

I fjor høst sluttet han ved Teveltunet Fjellstue. Nå satser han på Fonnfjell Hotell. Han ser behovet, han har visjoner, og han har tro på at det skal gå an å drive hotellet midt i sentrum av reiselivskommunen Meråker.

Bed & breakfast

Under hans ledelse satser Fonnfjell Hotell ikke på å være et fullservicehotell. Det krever for mye. Konseptet er «bed & breakfast», der gjestene får en seng å sove i og en god frokost om morgenen. De har også muligheten til å bestille middag.

Kurs- og konferansemarkedet har han ingen planer om å blande seg borti. Det blir for krevende. De som spør om slikt, henviser han til andre aktører, som Teveltunet eller Kirkebyfjellet.

Fullt kjør

I februar er det fullt kjør med flere større arrangement, og det meste av senger er bestilt. Og alt nå har det kommet mange bestillinger for sommeren.

–Vi har også mye arbeidsfolk som bor her, folk som kommer til Meråker for å gjøre en jobb. Og når vi kommer inn på det felles bookingsystemet for Meråker og Storlien, tror jeg det går rett opp, sier Ken Svendsen.

Nettside

Han har nemlig tro på den felles nettsiden for reiselivet i Meråker og på Storlien, meraker-storlien.com. Her har reiselivsbedriftene i Meråker riktignok vært litt sene i avtrekket, men nå har mange av aktørene i Meråker meldt se på – blant dem også Fonnfjell Hotell.

–I løpet av kort tid vil det være mulig å booke rom på Fonnfjell Hotell gjennom denne siden. Da tror jeg det går rett opp, sier han.

Samarbeid

Ken Svendsen er opptatt av samarbeid innen reiselivet i Meråker og på Storlien. Sammen står man sterkere enn om de forskjellige aktørene sitter på hver sin tue og driver med sitt.

Poenget er å dra lasset i lag og opptre som én destinasjon der hovedsaken er å trekke folk til stedet. Så prøver bedriftene å sette sammen pakker som spiller på de forskjellige aktørene og det de har å tilby.

Bemanning

Ken Svendsen har som mål at hotellet skal ha tre fast ansatte i løpet av 2017.

Foreløpig er det jeg som er herfast. Så har vi to på renhold, vi har tilkallingshjelp til å servere, og vi hr nattevakter. Nå er hotellet betjent på dagtid og når gjestene skal ha sine måltider. Men målet er at hotellet skal være betjent 24 timer i døgnet, sier Ken Svendsen.