Stenger E14 natt til fredag

E14 vil være nattestengt ved Reinåa bru cirka 35 kilometer øst for Stjørdal i tidsrommet torsdag 23. februar kl 22.00 til fredag 24. februar klokka 06.

Omkjøring vil være om Sverige – 322/ fv. 72 Verdal.

- Vegstengninga skyldes at vegen skal omlegges ved Reinåa som forberedelse for å bygge ny bru på E14. Reinåbrua ble ødelagt av flom i fjor og Statens vegvesen har nå startet bygging av ny bru, som vi vil gjøre vårt beste for å få på plass som raskt som mulig, forteller byggeleder Bodil Oust.

Hun beklager ulempen vegstengningen vil medføre for trafikkantene.

- Frem til september vil det være en liten omkjøring på 400-500 meter i området hvor vi gjør ferdig den nye Reinåbrua, men E14 vil være åpen for trafikk som vanlig i hele byggetiden, legger Oust til.