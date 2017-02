– Mine ansatte får bare jobbe 80 prosent

Hun driver Harumi Renhold fra sitt hjemmekontor øverst i Brannan på Grønberg. Hun er eier og daglig leder, men er også med ut og tar sin del av vaskeoppdragene.

– Det har blitt som en familiebedrift, hvor vi alle jobber nært i et team. Jeg tror at det er motiverende at jeg er med og vasker selv. Jeg ser også de utfordringene som de ansatte har, sier hun.

Hun forteller at det å være renholder er et hardt fysisk arbeid.

– Det er faktisk som gymnastikk. Når jeg er med og vasker selv, så merker jeg på kroppen at det er hardt fysisk arbeid. Men vi har ingen sykemeldinger i mitt firma, sier Hirose.

Multikulturell bombe

Hirose har bodd i over 20 år i Norge, men vokste opp i Mosambik, hvor hennes mor drev salong og restaurant, mens faren var ingeniør. Bakgrunnen har gjort henne språkmektig og hun snakker portugisisk, norsk, spansk, engelsk, litt russisk, japansk og fransk.

– Forstår jo italiensk også. Jeg er en blandet multikulturell bombe. Min far er japansk og min mor er halvt portugisisk og halvt afrikansk. Og jeg har familie spredt fra Portugal til Japan.

– Så du reiser verden rundt for å besøke familien?

– Min sønn bor i Trondheim, men ellers drar jeg drar til min mor i Portugal – snakker portugisisk og lager portugisisk mat, eller drar til min far i Japan og lager sushi, sier hun og legger til at det er fast takst med den norske lørdagsgrøten sammen med sønnen.

Saken fortsetter under bildet.



Ni år i Malvik

Hirose har bodd i Malvik de siste ni årene og flyttet til Grønberg for fem år siden. Inntil nylig drev hun også et byggefirma med 16 ansatte sammen med en partner, hvor hun blant annet var styreleder.

Hun har en bachelor i næringsmiddelteknologi og det har preget hvordan hun tenker på vasking i renholdsselskapet.

– Jeg har prøvd mye. Har jobber innenfor bank og på Meny som assisterende ferskvaresjef. Mens jeg har jobbet, har jeg tatt utdanning ved siden av. Blant annet økonomiutdanning, sier hun.

– Hvordan havnet du i Norge?

– Jeg er fra Mosambik og der møtte jeg en nordmann som var på ferie. Vi ble godt kjent og etter en stund dro jeg til Rørvik for å besøke hans familie. Jeg var veldig ung den gangen og etter en stund ble jeg gravid. Vi fikk en sønn og dermed ble det til at jeg ble værende i Rørvik. Etter det har prøvd å skaffe meg utdannelse. Jeg tok kokkeutdanning på den videregående skolen. Deretter gikk turen til Klæbu, Trondheim og Malvik, sier Hirose.

Ikke bare å vaske litt

Hun tror ikke at mange forstår hvor tungt arbeid det er å vaske.

– Mange tror at det bare er å vaske litt. Det er jo det, men samtidig er det tungt arbeid. Rydding, med flytting av tunge møbler, og vasking tar på i løpet av en arbeidsdag, sier hun.

Hun legger til at det ikke er slik at alle dager er 80 prosent, men at de i løpet av ei uke arbeider til sammen 80 prosent.

– Det blir jo mindre penger da?

– Ja, men de ansatte og jeg er fornøyde, sier hun.

Saken fortsetter under bildet.



Malvik og nabokommunene

Selskapet blir tre år til sommeren og hadde en omsetning på over to millioner kroner siste år.

– Vi vasker i Malvik, Stjørdal og nabokommunene. Både for næringslivet og private. Vi tar alt fra desinfisering, vask av bygg, utflytting- og husvask til private. Vi har mange lojale kunder som har vært med siden vi startet opp. Et godt rykte er viktig og gir oss flerejobber. De første to årene brukte jeg mye på markedsføring og da gikk det litt i minus. Men jeg har et langsiktig mål. Jeg ønsker å utvide og bli en stabil arbeidsplass med om lag ni ansatte, sier hun.

– Når er du der?

– Det kan skje veldig fort, men det kan også ta et år. Når vi har drevet i tre år, kan vi gi anbud på offentlige kontrakter. Til sommeren tilfredsstiller vi det kravet, og da kan vi få større kontrakter og har muligheter til å vokse. Målet er ikke å være størst. Vi skal tjene penger, men det skal være en balanse, hvor vi har en stabil og god arbeidsplass i lang tid fremover. Det er mange konkurrenter i markedet, men jeg tenker ikke på dem. Jeg føler på at jeg får det til, sier hun overbevisende og viser frem hjemmekontoret, som er sofaen i stua.

– Her sitter jeg og tar regnskap og annet papirarbeid, sier hun med et smil. Å drive et firma er en livsstil.

Organisk vask

– Hva er viktig når du vasker i private hus?

– Vi er opptatt av organisk vasking. Vi har med oss steamer i bilen, og bruker i hovedsakelig vann til rengjøringen. Minst mulig kjemikalier, mest oppvarming og damp. Jeg ser at mange skriver at de bruker klor og andre sterke vaskemiddel. Vi er ikke der. Til om med cola kan rense et toalett. Er en del småbarnsforeldre som har barn med allergi. Noen som spør hvorfor at vi ikke har med støvsuger. Men vi flytter ikke støvsugere mellom husene. I et hus kan de ha personer som er allergisk mot for eksempel hund, og da kan de få en reagere hvis vi har brukt støvsugere i et hus med hund, sier Harumi Hirose.