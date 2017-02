Meråker kommune har fått beskjed fra NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, om at de blar opp sin andel av prisen for å sikre deler av Meråker sentrum mot kvikkleireskred. Samtidig har kommunen lagt inn sin andel i budsjettet for 2017.

– Pengene er på plass. Arbeidet blir gjennomført i løpet av 2017 og 2018, sier sektorsjef Marit Graftås i Meråker kommune.

Flytte masse

Det er området bak Møllebakken og utover mot Grøbba at rasfaren er størst. I tillegg er rasfaren stor i et felt litt lenger opp. Her er det snakk om å flytte masse for å lette trykket mot kvikkleirelaget.

Ifølge brevet fra NVE, der de gir tilsagn om å betale sin del av regningen, står det meget store verdier på spill i dette området, som blant annet har 40 boliger, sju gårdsbruk, ambulansestasjon, renseanlegg og E14.

– Tiltakene er viktig for å sikre verdiene i området. Men de er også viktige med tanke på videre utvikling i Meråker sentrum. Her har det lenge stått stille, sier sektorsjefen.

Arbeidet i de to områdene der NVE vil være med på å betale sikringstiltak, har en prislapp på vel 2,3 millioner kroner. NVE betaler 80 prosent av dette og legger dermed nesten 1,9 millioner kroner på bordet. Resten må kommunen selv dekke opp. Kommunen skal selv være byggherre for arbeidet.

Større prosjekt

Et langt større prosjekt blir arbeidet med å sikre Kvernbekken fra Meråkernes til Knippet. Det blir et prosjekt der NVE selv skal gjøre jobben, som vil bli langt mer omfattende.

Ifølge senioringeniør Geir Bendik Hagen i NVE region Midt-Norge er prosjekteringen her ennå ikke fullført, men den blir etter all sannsynlighet gjort ferdig og sendt ut på høring i løpet av året.

– Prislappen? Den er vi spent på selv også. Men med alle mulige forbehold vil jeg tror at den ligger på mellom fem og ti millioner kroner, sier senioringeniøren i NVE.