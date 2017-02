– Vi jobber for fiber i hele Lånke

– Det er flere år siden det ble tatt et privat initiativ for å få fiber til Dybvadsgrenda. Det stoppet opp, av flere årsaker, som endrede vilkår for statlige tilskudd, samt at Stjørdal kommune i en lengre periode manglet nødvendig kompetanse for å bistå oss i søknadsprosessen. Nå har kommunen denne kompetansen, og vi kommer nå direkte fra et møte med representant fra Stjørdal kommune, samt også med NTE som leverandør, så nå er vi skikkelig i gang igjen for å sikre nettilgang i hele Lånke, sier Jan Inge kaspersen, en av medlemmene i fibergruppa.

Han opplyser at anleggsarbeidet kan starte i sommer.

Alle skal ha

– Bredbåndstilknytning er i dag svært viktig for enhver husstand. Vi ser det for skoleungdom i huset, levering av oppgaver, i det hele tatt, vi må ha det. Derfor jobbes det nå med stor entusiasme for å få det i Lånke, med mulighet for alle husstander å knytte seg til. Vi i fibergruppa sier nå bredbånd til alle i Lånke. Vi må ha med oss Havdalsgrenda, Dybvad og Frigården, det handler om rundt 230 husstander som vil få fibertilgang når utbygginga er ferdig, sier John Martin Amdal i fibergruppa.

Kaspersen sier at kostnaden for utbygging av bredbånd i Lånke til 230 husstander ligger på 7,8 millioner kroner.

– Hvordan finansiere dette?

– Vi søker Stjørdal kommune om tilskudd, 700.000 kroner. Vi søker fylkeskommunen om 400.000 kroner i tilskudd. Inngangsbilletten for den enkelte husstand vil ligge på 10.000 kroner. Det ligger i tallmaterialet en større dugnadsinnsats, cirka til en verdi av 200.000 kroner. Og så kommer NTE, som da vil være leverandør/operatør på nettet, med sin andel av investeringa, sier Kaspersen.

Han legger til at det vil være NTE som får abonnementsinntektene framover fra husstander som er påkoblet.

Også Elvran

Elvran er også representert i fibergruppa, med Kjell Erlend Kvål.

– Lånkbyggen legger nå fiber opp til Draveng, så henter vi derfra opp til Elvran. I Elvran er det knappe 200 husstander, samt skole, privat barnehage, Forsvaret, samt en god del hytter som kan være interessert. Klart viktig også for oss å få bredbånd, og den muligheten åpner seg nå når det blir bredbånd fram til Draveng, sier Kvål.

Jan Inge Kaspersen legger her til at for å realisere en utbygging også i Elvran, er det klart mer aktuelt å søke om statlige tilskudd til fiberutbygginga.

– Elvranprosjektet er i sin helhet mer aktuell for statlige tilskudd, både av hensyn til mangelen av bredbånd i Elvran, og dette prosjektet i sin helhet. NTE går nå sammen med Stjørdal kommune og fibergruppa i Elvran for en søknad om statlig medfinansiering for å realisere Elvran-prosjektet, sier Jan Inge Kaspersen.