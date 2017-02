Hedret med Norges Vels medalje

– Lei av Volkswagen-motorer etter så mange år? Nei! De skifter stadig, det kommer nye motorer hele tiden. Det fins ikke noe mer «fresht» enn folkevogn, sier Jan Ove Ulseth.

Like over jul kunne Møller-mekanikeren markere at det er 30 år siden han ble ansatt hos Møller Bil i Stjørdal. For kort tid siden fikk han sin påskjønnelse i form av Norges Vels medalje.

«Verkstedet»

– Det er artig det, vet du, lyder reaksjonen hans når Bladet spør hva han syns om å bli hedret på denne måten.

Gjennom alle disse 30 årene har 53-åringen stort sett jobbet på verkstedet.

«Smilet på lur»

Jan Ove er en positiv og engasjert mekaniker som alltid har et smil på lur. Han er dyktig i jobben og leverer høy kvalitet på det han gjør. Jan Ove gjør alltid det lille ekstra for å gjøre kunden fornøyd, sier Tone Hild Uberg, servicemarkedssjef ved Møller Bil Stjørdal.