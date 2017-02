Kan ikke love å spare penger

Torsdag kveld møtte den nytilsatte barnevernslederen politikerne i kommunestyret i vertskommunen Stjørdal. Lene Rønning (43) har tatt på seg jobben med å være midlertidig leder for den interkommunale barnevernstjenesten i Værnesregionen.

Fikk sterk kritikk

Samarbeidet omfatter nabokommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. Hovedkontoret ligger i Stjørdal, men barnevernet har kontor i alle fem deltakerkommunene.

Barnevernstjenesten i Værnesregionen fikk i fjor sterk kritikk av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Fylkesmannen pekte i en rapport på total systemsvikt i tjenesten. Stikkprøver Fylkesmannen gjorde sist sommer, viste at barnevernet blant annet ikke iverksatte hjelpetiltakene som det allerede var gjort vedtak om. I enkelte saker hadde barn og familier ventet opp mot ett år uten at tiltak ble iverksatt.

Barnevernet hadde også sprengt alle økonomiske rammer som politikerne har stilt til rådighet. Før Stjørdals del har underdekningen vedvart over flere år.

Ble hentet inn

Daværende leder for barnevernstjenesten i Værnesregionen ble satt under hardt press. Hun trakk seg fra stillingen i november i fjor.

Lene Rønning er hentet inn for å være leder i overgangsperioden fram til det blir ansatt ny leder på permanent basis for barnevernstjenesten i samarbeidskommunene. Rønning tok fatt på jobben fra årsskiftet.

Det var stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp) som hadde invitert den nye lederen for barnevernstjenesten til å komme i kommunestyret og orientere politikerne om arbeidet som nå gjøres i barnevernet.

I orienteringen til stjørdalspolitikerne slo Rønning fast at barnevernet i Værnesregionen har slitt over flere år.

Krevende arbeid

– Vi må være ærlige. Det vil være krevende for alle som jobber i barnevernet i Værnesregionen og krevende for dere som er politikere å komme på rett spor. Arbeidet vil ta tid, sa Lene Rønning.

Hun kunne slett ikke love lokalpolitikerne at det vil bli billigere å drive barnevern framover.

Barnevernet i Værnesregionen jobber nå intenst med å lukke alle avvik som fylkesmannen har pekt på.

– Samtidig jobber vi intenst med både rutiner, organisering og kompetanse slik at det ikke skal oppstå nye avvik, sa Lene Rønning.

Hjelpe familiene

Hun presiserte at barnevernstjenesten er til for å hjelpe familiene. Målet er at familier som sliter, skal bli i stand til å hjelpe seg selv. For å oppnå målet, vil barnevernet være avhengig av andre tjenester.

–Barnevernet kan ikke løse alt. Barnevernet kan for eksempel ikke drive rusterapi. Det er slett ikke bare å ta vekk symptomene – som er det andre folk ser, og så tro at alt er i orden, presiserte Rønning.

Hun slo fast at noen vil være uenige i tiltakene som barnevernet må gjøre. Derfor blir det også veldig viktig at barnevernet forklarer alle aktører hvorfor det blir handlet slik det blir.

Rønning forklarte at barnevernet i framtida også vil være avhengig av informasjon fra alle andre for å kunne gjøre jobben.

–Derfor må ikke folk slutte å gi barnevernet informasjon og bekymringsmeldinger, sa Rønning.