Tenåring dømt til samfunnsstraff for vold

En trondheimsmann i slutten av tenårene er dømt til 240 timers samfunnsstraff for en voldshandling i Hommelvik sommeren 2016.

Tenner løsnet

Domfelte skal ha slått en annen mann i ansiktet slik at han fikk løse tenner og skader i nesa. Episoden forekom ved påkjøringsrampa til E6 i Hommelvik i juli i fjor. Domfelte og fornærmede hadde vært på en fest i Stjørdal og var på tur hjem til Trondheim i bil da sjåføren måtte stanse for at en av passasjerene var bilsyk.

Ifølge dokumentene fra Sør-Trøndelag tingrett skjedde voldshandlingen i veikanten utenfor kjøretøyet.

Partene hadde ulike oppfatninger om forløpet. Retten fant ikke tiltaltes forklaring i retten troverdig og la fornærmedes forklaring til grunn som bevist. Straffen er vesentlig mildere enn aktors forslag om seks måneders ubetinget fengsel.

Ødeleggende

Retten pekte på trondheimsmannens unge alder og viste til at en ubetinget fengselsstraff ville være svært ødeleggende for tenåringens framtid.

Mannen må gjennomføre samfunnsstraffen i løpet av ett år. Han må i tillegg betale erstatning på 1.521 kroner til fornærmede. Beløpet refererer seg til utlegg fornærmede har hatt til lege- og tannbehandling.