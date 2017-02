Vil satse på ny Hegra skole

De to stjørdalspolitikerne representerer flertallet i kommunestyret som har bedt rådmannen se på skolestrukturen.

De borgerlige samarbeidspartiene i kommunestyret sprakk da saken ble behandlet i kommunestyret. Venstre satte fram forslaget og fikk flertall sammen med Høyre, Krf og Fremskrittspartiet med støtte fra Arbeiderpartiet.

Avgjøres i mai

Mindretallet som vil beholde grendeskolene, består av Senterpartiet, og «enmannspartiene» Rødt SV og Miljøpartiet. Å utrede skolestrukturen ble vedtatt med 27 mot 14 stemmer.

Spørsmålet om grendeskolene i Flora, Forradal og Skjelstadmark skal legges ned og elevene overføres til en ny barneskole på Hegramo, blir tatt opp i kommunestyret i slutten av mai.

Likeverdig skole

– For Venstre handler dette rett og slett om å forsøke å skape en så god og likeverdig skole for alle de mer enn 3.200 grunnskoleelevene i Stjørdal kommune, sier Venstres Leif Eggen.

– I framtida blir vi nødt til å drive mer velferd for mindre penger. Skolen er et av disse områdene, mener Eggen.

Venstre i er villige til å gjøre endringer i skolestrukturen for å styrke det faglige innholdet i skolene i Stjørdal.

– Vi politikere må tenke på helheten i skoletilbudet i kommunen, sier Leif Eggen.

Han peker på at i sentrum av Stjørdal bor det veldig mange folk. I dag bruker kommunen mye mer av fellesskapets penger ressurser på elever som går på de minste skolene.

Små skoler bedre?

Eggen vil slett ikke være med på å sette likhetstegn mellom små skoler og bedre læringsmiljø. Tvert imot kan større skoler gi elever og foreldre tilgang på et bredere og sterkere kompetansemiljø. Det handler om bedre tilgang på PPT, helsesøster og barnevern.

– Slik kan vi også få tatt bedre vare på dem som ikke lykkes i skolen, sier Eggen.

Han tror ikke små skoler er den beste løsningen.

– Hvis alle var overbevist om at små skoler er det beste, hvorfor snur vi ikke opp ned på hele skolestrukturen i Stjørdal da og deler opp de store skolene i mindre enheter både i sentrum og i grendene? Dette er et spørsmål vi alle må stille oss, mener Leif Eggen.

Ikke med i ordførermakta

– Arbeiderpartiet har fått mye kjeft også i egne rekker for at dere sikret flertall for at dere var med på å sette grendeskolene i spill?

– Dette er ingen enkel sak for Arbeiderpartiet, medgir gruppeleder Joar Håve.

Han peker på at Arbeiderpartiet i Stjørdal ikke er en del av ordførermakta. De økonomiske rammene og premissene for alle tilbud i «annerledeskommunen» Stjørdal, er satt av et politisk flertall som Arbeiderpartiet ikke er en del av.

Ny skole i Hegra

Håve mener partiene som sitter med den politiske makta i Stjørdal, gjennom mange år har både erkjent behovet for og lovt å bygge ny skole i Hegra. Men dette er løfter flertallet har løpet fra. De har prioritert annerledes.

– Arbeiderpartiet har til og med foreslått politiske løsninger som ville sikret kommunen vår større inntekter som kunne vært brukt på skoler. Men det har blitt nedstemt, påpeker Håve.

Han er tydelig på at det ikke er Arbeiderpartiet som har satt Stjørdal i en økonomisk situasjon som gjør at skolestrukturen og grendeskolene nå er i spill.

Ansvarlige løsninger

– Arbeiderpartiet respekterer rammene som flertallet har satt. De rammene må vi forholde oss til. Derfor stemte vi for å gi rådmannen i oppdrag å utrede skolestrukturen. Vi ser argumentene for at det kan være fornuftig å samle barneskoleelevene i Hegra på en ny større skole, sier Håve.

Arbeiderpartiet vil derfor være med og se på løsninger som kan gi tidligere byggestart for nyskolen i Hegra som egentlig er utsatt på ubestemt tid av ordførermakta i Stjørdal.

Beregninger fra rådmannen viser at endringer i skolestrukturen kan gjøre det mulig å framskynde både ny skole i Hegra og ruste opp Halsen skole i sentrum som også er satt på vent av det samme flertallet.

– Å drive ansvarlig politikk, handler om å se helheten, mener Joar Håve.