– Grendeskolene er også kulturhus

Det er Alf Daniel Moen, leder av Hegra Arbeiderlag, og tidligere ordfører i Stjørdal i flere perioder, som sier dette etter det noe uvanlige årsmøtet i Hegra Arbeiderlag.

Moen er helt på linje med flertallet på årsmøte som vil opprettholde grendeskolene, i Flora, Forradal og Skjelstadmark, og samtidig bygge en ny enparallell Hegra barneskole. For Moen er saken todelt: Han vil opprettholde samtlige grendeskoler i Hegra. Og så ser han også skolebyggene som samlingssted for bygdefolket i andre sammenhenger, kulturhus i bygdene.

– Vi vet de i dag også fungerer som kulturhus. Og det er like viktig med kulturbygg i grendene som i kommunesenteret, sier Moen.

Vil satse på ny Hegra skole Joar Håve (Ap) og Leif Eggen (V) vil satse på ny stor barneskole i Hegra.

Flott engasjement

Årsmøtet i Hegra Arbeiderlag nylig hadde en oppslutning langt større enn hva som har vært vanlig de siste år. Bakgrunnen er skolesaken, hvor et flertall i kommunestyret i Stjørdal signaliserer nedlegging av grendeskolene i Skjelstadmark, Flora og Forradal til fordel for en ny toparalleller barneskole nær ungdomsskolen i Hegra.

Dette har innbyggerne i de tre grendene reagert kraftig på. Bare i Skjelstadmark har 40 personer meldt seg inn i Arbeiderpartiet i et forsøk på å endre kursen i partiet. Målet er å sikre fortsatt drift ved grendeskolene sammen med Senterpartiet.

40 nyinnmeldte

– Her ser vi grendefolk som er opptatt av saker, og engasjerer seg. Og det er flott, sier Moen.

De rundt 40 nyinnmeldte i Hegra Arbeiderlag troppet opp på årsmøtet i laget og sørget for å ta samtlige utsendinger som ble valgt for å representere på årsmøtet i Stjørdal Arbeiderparti 2. mars i år.

– Jeg mener det er veldig bra at folk som vil engasjere seg, kommer inn i Arbeiderpartiet, sier Moen.

Oppsvinget for Arbeiderpartiet i Skjelstadmark regner Moen med vil resultere i at Skjelstadmark nå får vekket til live et Skjelstadmark Arbeiderlag som ble lagt ned for rundt 20 år siden.

– Med denne medlemsveksten kan et Skjelstadmark Arbeiderlag bli større enn Hegra Arbeiderlag?

– Ja, det er ikke langt unna. Det avhenger hvor delelinja kommer på Knottbakkan, sier Moen.

Lite å hente

Moen skryter av årsmøtet, saklig og ryddig, gode innlegg og gode argumentasjoner. Moen er enig med flertallet om å opprettholde skolestrukturen.

– Det ligger ingen lønnsomhet i å legge ned grendeskolene. De er godt vedlikeholdte skoler. Skolen i Forradal er ikke mange årene. Utfordringa slik jeg ser det, er å utvikle kommunen slik at vi får folkevekst. Og da må vi utnytte de investeringene kommunen har gjort i skolebygg, sier Moen.

– Hegra barneskole lever på overtid?

– Hegra må ha ny barneskole. En enparalleller, sier Alf Daniel Moen.