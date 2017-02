Regjeringen tvinger fram åtte nye kommuner

Regjeringen og støttepartiene kutter antall kommuner til 358 fra dagens 428.

De fleste av sammenslåingene som er nedfelt i avtalen mellom regjeringspartiene og støttepartiene skjer som følge av frivillighet. I tillegg blir 13 kommuner ifølge Aftenposten slått sammen med andre gjennom tvang, slik partiene har mulighet til gjennom unntaksmuligheten de har skaffet seg.

Brukte styringsretten

– Noen steder har det vært et sterkt ønske lokalt om én sterk kommune, men hvor for eksempel en kommune har sagt nei. Der har stortingsflertallet benyttet seg av unntaksregelen. Den avtalen som nå foreligger, det er slik det blir, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) på en pressekonferanse i Stortinget onsdag morgen.

Komitéleder Helge André Njåstad (Frp) opplyser til NTB at styringsretten er brukt i åtte tilfeller, men vil ikke konkretisere antallet kommuner som er omfattet av tvangsvedtakene.

Omstridt reform

– Ingen reform i Norge har vært mer diskutert og utredet enn kommunereformen. Jeg er glad for at et flertall etter valget i 2013 var enige om at tiden er inne for en slik reform, sa Sanner.

Etter rundt to års reformprosess er fasiten at 153 kommuner per dags dato har fattet positive vedtak om sammenslåing. Av disse er det 94 som har funnet seg en "partner" og går sammen i 39 nye kommuner. Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358.

1,6 millioner innbyggere, nesten en tredel av landets befolkning, vil få ny kommune slik det ligger an nå.

Partiene kaller avtalen de har kommet fram til for en løypemelding, og ikke en endelig enighet om reformen. Regjerings- og støttepartiene åpner for at enda flere kommuner kan finne sammen dersom de ønsker det før sommeren.

Fylker blir regioner

I tillegg ligger det an til at antallet fylker i Nord-Norge blir redusert til en eller to regioner, men her er det lokal motstand og en del arbeid som gjenstår. Nord- og Sør-Trøndelag blir sammen regionen Trøndelag, mens Aust- og Vest-Agder sammen skal danne Agder.

Sogn og Fjordane blir slått sammen, det samme gjelder Vestfold og Telemark, samt Hedmark og Oppland.

Samarbeidspartiene forutsetter dessuten at Østfold, Akershus og Buskerud klarer å forhandle fram en ny avtale om sammenslåing, etter at de forrige forhandlingene mellom fylkestingene strandet.

Kampflykommune

Ørland og Bjugn har ved to ulike avstemninger sagt henholdsvis ja og nei til å slå seg sammen. Sist gikk det over ende over uenighet om hvor kommunesenteret skulle plasseres. De to kommunesentrene ligger en drøy mil unna hverandre.

I underlagsdokumentene som Fylkesmannen og regjeringen jar jobbet med, gjøres det klinkende klart at staten sikre milliardsatsingen på ny kampflybase med en sterk kommunestruktur på Fosen.

«… begge (har) sagt ja til sammenslåing, men uenighet rundt bl.a. kommunesenter har gjort at de ikke har kommet fram til en felles løsning. Statlig investering i ny kampflybase på Ørland gjør det nødvendig med en stabil og forutsigbar kommuneøkonomi som Ørland ikke kan levere alene», skriver regjeringen.

Arnstad: Alle skal få slippe

Senterpartiet har hamret løs på regeringens kommueopplegg i flere måneder nå, men hevet onsdag formiddag røsten ytterligere.

Partiet forsikrer nå hver enkelt kommune at skal få snudd sine vedtak om sammenslåing - om partiet kommer i regjeringsposisjon til høsten.

- Alle som har sagt nei lokalt og som nå foreslås sammenslått med tvang skal få mulighet til å få tvangen opphevet. Det gjelder også Ørland-Bjugn, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til Adresseavisen.