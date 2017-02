– Vanntårn kan forsyne kyllingfabrikken

– Da er det bedre med et vanntårn som kan forsyne en eventuell kyllingfabrikk på Sveberg med produksjonsvann, mener Frp-politiker Terje Hansen fra Malvik.

Det er arbeidet med å skaffe nok produksjonsvann til Norsk Kyllings fabrikk, dersom bedriften velger å flytte fra Støren til Sveberg i Malvik, som har sendt kommunestyrerepresentant Terje Hansen (79) i tenkeboksen. Som så ofte kommer den fortsatt aktive pølsemakeren opp med en kreativt løsning på utfordringen.

Kostbar rensing

– Rundt i mange land løses vannforsyningen gjerne med et vanntårn. Det vil være en mye bedre løsning enn å gjenåpne Stavsjøen som drikkevannskilde, slik administrasjonen i Malvik kommune jobber med. Dersom vann fra Stavsjøen skal brukes i næringsmiddelproduksjon vil det kreve et kostbart renseanlegg. Mattilsynet har en skala fra 0 til 100 for humusinnhold i produksjonsvann. For bruk i næringsmiddelproduksjon er kravet 5, mens Stavsjøen har et humusinnhold på 70, noe som stiller krav til omfattende rensing, forklarer Terje Hansen.

– Fordelen med vanntårn er at det fylles opp fra den eksisterende vannledningen på tidspunkt hvor det er lavt vannforbruk. Når tårnet er fylt opp vil det kunne bidra til vannforsyningen til en eventuell kyllingfabrikk i flere døgn. Et vanntårn vil være praktisk for å avhjelpe problemene med manglende kapasitet. Men en kan jo også tenke seg tårnet som et signalbygg med for eksempel utsiktsplattform og serveringstilbud på toppen, slik flere andre steder har valgt å gjøre, mener Terje Hansen.

Redusert fritidsaktivitet

– Jeg har ikke noe imot at Norsk Kylling etablerer seg i Malvik. Men det er flere interesser som må være med i vurderingene. Når det vurderes å ta i bruk Stavsjøen, må hensynet til fritidsaktivitetene i området veie tungt. Mattilsynet vil komme med strenge krav til hva som tillates av aktivitet i og rundt en drikkevannskilde. Det vil være et ganske stort inngrep å legge restriksjoner på organisert fritidsaktivitet ved en av de mest brukte områdene i marka, mener Terje Hansen.

Han håper flere alternativ kan få en seriøs vurdering før det tas noen beslutning om å redusere fritidsaktivitetene rundt Stavsjøen.