–Jeg har alt å vinne

–Jeg er en rookie i mesterskapet, og har alt å vinne. Jeg gleder meg, har lave skuldre og skal ut og ha det artig og gjøre mitt aller beste, sier Rolsted Harsem .

Tirsdag ble det klart at hun fikk gå åpningsdistansen under VM i Lahti. Astrid Uhrenholdt Jacobsen imponerte med en fjerdeplass i Otepää sist helg, men gjorde seg selv uaktuell til VM-sprinten. Dermed var det duket for Rolsted Harsem.

IL Varden-løperen har den siste tiden levd i det uvisse om hun fikk gå favorittdistansen under VM, men hun har samtidig forsøkt å distansere seg fra debatten som har gått.

–Jeg har forholdt meg til realiteten, prøvd å leve her og nå og gjøre det beste ut av situasjonen. Trent jevnt, og forberedt meg som vanlig uten spesielle ting annet enn det jeg pleier, sier hun.

–Gjøre det beste ut av det

Likevel innrømmer Rolsted Harsem at det hadde vært gunstig med en tidligere avklaring.

–Det er selvsagt alltid en stor fordel å vite hvilke skirenn du skal gå for å kunne optimalisere forberedelsene dine, men når man ikke er best i verden og har det privilegiet er man faktisk bare nødt til å gjøre det beste ut av det.

–Hvordan er formen?

–Formen er god, det skal ikke stå på det fysiske. Jeg er fornøyd om jeg får gode ski, unngår uhell og får ut mitt beste akkurat den dagen.

VM-løypen i Lahti tror Rolsted Harsem skal passe henne.

–Alle skiløyper passer meg om jeg bestemmer meg for det.

–Har du fått signaler om du er aktuell for å gå andre VM-distanser?

–Pr. nå tar jeg sprinten først, så får vi se hva annet som blir aktuelt etter løpet, smiler hun.

De fire andre som er uttatt til å gå VM-sprinten er Marit Bjørgen, Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng.

Iversen blant favorittene

IL Varden-løper Emil Iversen skal sammen med Petter Northug, Finn Hågen Krogh, Johannes Høsflot Klæbo og Sindre Bjørnstad Skar forsvare de norske fargene under herrenes sprintrenn torsdag ettermiddag. Iversen er blant favorittene, men både Teodor Peterson, italieneren Federico Pellegrino, et par franskmenn og noen russere i tillegg til de andre nordmennene vil kjempe om de edleste medaljene.