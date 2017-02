Det går mot ett P-system i Stjørdal sentrum

– Dersom de tre store aktørene i sentrum og kommunen blir enige, så tror jeg det er mulig å få ett parkeringssystem i Stjørdal sentrum.

Det er Torstein Mørseth, leder for Stjørdal Næringsforum som sier dette. Mørseth understreker at det da snakk om parkering på bakken. Parkering i parkeringskjeller er så langt holdt unna diskusjonen om en enhetlig parkeringsløsning i bykjernen.

Opprydding

Svært mange har gjort seg til talsperson for behovet for en opprydding i parkeringskaoset i Stjørdal sentrum. Parkeringsskiva som ble innført skaper problemer, ikke minst for førstegangsbesøkende i byen.

Ulike parkeringsregimer, noen gratis parkeringsareal og noen tidsbegrenset med bøtelegging ved sprenging av tidsrommet, har vist seg vanskelig å forholde seg til.

Lokalpolitikerne har engasjert seg, og til sist ba politikerne Stjørdal Næringsforum ta saken, gjøre et forsøk på å få næringsaktørene sammen om en felles løsning.

I mars måned

Mørseth har ikke en ferdigforhandlet løsning på bordet. Men antyder at han kan ha det allerede i mars.

Når han snakker om de tre «store» aktørene i sentrum, så er det Coop, Vennatrø Eiendom og Forr-bo. Det er gjennomført flere møter hvor disse tre er representert sammen med representant fra Stjørdal kommune, og Mørseth er tydelig noe optimistisk med tanke på en ny, felles løsning i bykjernen.

– Ja, det tror jeg vi skal klare å komme fram til, og da snakker jeg om en enighet mellom «de tre store». Så må da også kommunen si noe om dette, sier Mørseth. Han tror det kan være klart i løpet av mars.

Parkeringsavgift?

– Kan det bety en løsning med parkeringsavgift?

– Det som er overordnet er at vi får til ett parkeringssystem i byen, men at det om nødvendig kan bli ulike system i parkeringskjeller og bakkenivå, sier Mørseth.

Etter det Bladet har grunn til å tro, er det liten interesse hos i alle fall noen av «de tre store» å ha parkeringsavgift i sentrum.