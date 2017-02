Grov vold filmet og lagt ut på nett

Mens det skjer står kompisen og filmer. Voldsepisoden skjedde i nærheten av militærporten ved Værnes Garnison i Stjørdal 1. februar. Saken er snart ferdig etterforsket og 17-åringen er nå siktet for grov kroppskrenkelse.

– Dette er grov vold med et stort skadepotensial. Det er bare tilfeldigheter at ikke 18-åringen fikk alvorlige skader, sier politiførstebetjent Svein Erik Gjølmesli ved Stjørdal lensmannskontor.

Bladet har sett videoen av voldshendelsen. Det er brutale scener.

Den 18 år gamle ungdommen pådro seg nesebrudd og kraftig hjernerystelse, ifølge politiet.

Saken fortsetter under bildet.



Drapstrusler

Ved et tilfelle sier den 17 år gamle gjerningspersonen at han er ferdig, og tilbyr seg å hjelpe den skambanka 18-åringen opp på beina. I det offeret kommer seg opp, blir han skallet rett ned igjen av 17-åringen.

Videoen viser at 18-åringen blir tildelt en rekke slag og spark, blant annet mot hodet. Gjerningspersonen står over ham og tramper på hodet og andre kroppsdeler med stor kraft. Fornærmede ligger forsvarsløs på bakken mens han prøver å beskytte seg.

– En del av sparkene og slagene kunne ført til alvorlige skader. Det er snakk om små marginer, sier Gjølmesli.

Han mener voldshendelsen var planlagt på forhånd.

– Gjerningspersonen gir mobilen sin til en annen som skulle filme episoden. Så begynner han å gå løs på fornærmede, sier Gjølmesli.

På videoen avsløres det at det også blir framsatt drapstrusler a'la «hvis du tyster til purken, så kommer jeg og dreper deg».

Videofilmen ble delt på sosiale medier. Stjørdalslensmann Marit Helene Stigen opplyser at den nå er slettet.

Alle involverte er skoleelever fra Stjørdal.

Fryktkultur

Politiet har gjennomført flere avhør i saken. 17-åringen som gir juling, er siktet for grov kroppskrenkelse. Strafferammen er fengsel inntil seks år.

– I avhør har han erkjent å ha utøvd slag og spark mot kroppen, samt lagt ut videoen på sosiale medier. Vedkommende som filmet voldsepisoden, også en 17 år gammel ungdom, er siktet for medvirkning, sier Gjølmesli.

Saken fortsetter under bildet.



En påtalejurist vil vurdere om siktelsen skal gjelde også truslene.

Årsaken til voldsepisoden er ifølge etterforskningsleder Annar Sparby en uoverensstemmelse. Hva den går ut på skal ingen av partene ha oppgitt i avhør.

– Fornærmede ble nærmest lurt i en felle og dukket opp på stedet, sier Sparby.

Politiet utelukker ikke at det er en fryktkultur i ungdomsmiljøet i etterkant av det som skjedde.

– Det er ikke rart noen blir redde hvis de har sett videoen. Slik skal vi ikke ha det, understreker Gjølmesli.

– Nedverdigende

Lensmann Marit Helene Stigen er krystallklar på at det er fullstendig uakseptabel adferd.

– Dette har vi tatt tak i. Saken er så godt som ferdig etterforsket fra vår side. Det blir nå en påtalemessig avgjørelse, sier hun.

Hun opplyser at den 17 år gamle gjerningspersonen er en kjenning for politiet.

Lensmannen forteller at det er en ekstrabelastning for offeret ved at voldsutøvelsen blir filmet og lagt ut på sosiale medier.

– Det gjør det mer alvorlig og nedverdigende. Vi opplever at den som filmer i stor grad er med og bidrar til hendelsen, sier Stigen.