Søvnløs av tungtrafikken

Når E6 nattestenges for vedlikehold sendes all trafikken ned på fylkesveien fra Sjølyst til Hommelvik.

– Det er helt uholdbart med all denne tungtrafikken langs fylkesveien når motorveien holdes stengt gjennom natta. Denne uka har jeg ikke fått sove på flere netter på grunn av all støyen, sier Trude Holden Grønberg.

Vant med rushtrafikken

Med boligen bare noen meter fra fylkesveien er Trude Holden Grønberg vant med trafikk.

– Jeg har bodd langs fylkesveien flere steder i Malvik i fem, seks år, og er vant med at det er ekstra mye trafikk i rushtiden på morgen og ettermiddag. Det er trafikk det ikke kan gjøres så mye med. Men når vi i tillegg plages med støy fra tungtransport i timevis gjennom natta blir det for mye. Folk som skal på jobb har jo behov for å sove. Det hjelper ikke med 3-lags vinduer, og på soverommet er vi vante med å ha åpent vindu. Jeg gruer meg til E6 skal utvides, noe som trolig vil gi enda mer trafikk langs fylkesveien til alle døgnets tider, sier Grønberg.

Redusert livskvalitet

– Når tunnelene stenges på grunn av uhell eller andre årsaker blir også trafikken omdirigert gjennom boligområdene langs fylkesveien. Da opplever vi at det ikke er mulig å sitte ute i haven, eller på ballkongen. De planlagte stengingene på natta kommer i tillegg og samlet gjør all denne trafikken, langs en vei som ikke egner seg for så stor trafikk, at vi som bor her får redusert livskvaliteten, mener Grønberg.

Drift og vedlikehold

Det er behovet for vedlikehold og driftsmessige utbedringer som gjør at Statens vegvesen stenger Væretunnelen, Stavsjøfjelltunnelen og Helltunnelen flere timer på natta de siste ukene.

– For å drifte tunnelene må vedlikehold skje på natt. Når vi velger å stenge tunnelene på natta er det for å kunne utføre flere driftstiltak, inspeksjon og feilretting på utstyr og vask, sier prosjektleder Mats-Andre Lied i Statens vegvesen region midt.

– Tunnelene får fullvask to ganger i året og halvvask fire ganger i året. Da velger vi å utføre annet vedlikehold samtidig, forklarer Lied.

– Kan de beboeren som bor langs fylkesveien bli forhåndsvarslet direkte om planlagte stenginger?

– Ved veganlegg blir de som berøres varslet, og vi vil informere så godt vi kan om stengninger og omkjøringer. Jeg er litt usikker på mulighetene for å varsel alle ved planlagt drift- og vedlikeholdsarbeid, men det er noe vi vil se nærmere på uten at jeg kan love noe nå, sier prosjektlederen.