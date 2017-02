Stor motstand mot tvang i kommunesammenslåing

I en ny meningsmåling svarer over halvparten av de spurte at de er imot at staten bruker tvang for å få kommuner til å slå seg sammen.

I meningsmålingen som er utført for VG , er 53 prosent av de spurte imot tvangssammenslåing, mens 29,8 prosent svarer at de er positive. 17,2 prosent av de spurte har ikke gjort seg opp noen mening.

Regjeringen tvinger fram åtte nye kommuner Nesten hundre kommuner blir slått sammen. Åtte nye blir til gjennom tvang. Marit Arnstad lover at alle skal få slippe dersom Senterpartiet kommer til makten.

Det kommer neppe som en bombe at det er Senterpartiets velgere som er mest negative til kommunereformen og tvangssammenslåing av kommuner. Hele 82,7 prosent av dem som stemmer Sp, er negative, mens blant Frp-velgere er motstanden nede i 34,4 prosent.

Skepsisen er høyest i Nord- og Midt-Norge, og minst i Oslo.