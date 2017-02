– Hører ikke hjemme i en slik konkurranse

Bettingselskapet Coolbet Norge har satt odds på deltakerne i Miss Universe Norway 2017.

Vilde Andersen Bø fra Tønsberg er bookmakernes favoritt med 3.00 i odds. Selskapet gir 20 ganger innsatsen tilbake dersom malvikjenta Caroline Birkelund går til topps i skjønnhetskonkurransen.

- Vi ønsket å gjøre noe annerledes. Oddssetting handler vanligvis om sport, men vi prøver å teste litt nye ting, forklarer leder i Coolbet Norge, Magnus Magerøy overfor Bladet.

Klar for semifinale i missekonkurranse Malvikjenta Caroline Bjørkås Birkelund er videre i Miss Universe Norway.

God respons

Samtlige 19 semifinalister er vurdert av spillanalytikerne.

Magerøy opplyser at responsen blant spillerne har vært god så langt.

- Sammenlignet med en fotballkamp i Champions League er det ikke all verden, men det har vært en del oppmerksomhet rundt spillet i ulike diskusjonsforum og på sosiale medier. Jeg har blitt oppringt av flere journalister, sier Magerøy.

Rart

Caroline Birkelund var ukjent med at missedeltakerne var spillobjekter på nettet da lokalavisa tok kontakt fredag.

19-åringen er ikke videre begeistret og undrer på hva slags kriterier som ligger til grunn for vurderingene.

- Veldig rart. De kan jo neppe vite veldig mye om hver enkelt deltaker. De har ikke møtt oss og kjenner oss ikke som personer. Jeg synes ikke oddsspill hører hjemme i en slik konkurranse, sier Birkelund.

Riktig

Coolbet-leder Magnus Magerøy svarer følgende når lokalavisa spør om hva slags forutsetninger selskapet har for å vurdere deltakerne i en slik konkurranse.

- Vi har et team som har lang erfaring med å sette odds på forskjellige idrettsarrangement. Det er selvfølgelig slik at det er en stor forskjell på å sette odds på for eksempel en fotballkamp og noe som dette, men vi mener at det er riktig å tilby våre kunder odds på et såpass stort event. Vi sitter ikke på noen fasit og dersom man har noen personlige favoritter er muligheten for å tjene seg litt penger absolutt til stede, skriver Magerøy i en epost til Bladet.