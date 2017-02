Behovet for flyktningguider er stort

Malvik Røde Kors opplever at engasjementet for flyktningene har dabbet av i takt med medieinteressen.

– Jeg opplever at det generelle engasjementet for flyktningene har sunket etter hvert som mediefokuset på krisen har blitt mindre, sier Camilla Haugen.

Integrering

Hun er nestleder i Malvik Røde Kors og ansvarlig for hjelpeorganisasjonens flyktningguider i kommunen. Integreringsordningen kobler bosatte flyktninger med en frivillig person som kjenner lokalsamfunnet.

Malvik Røde Kors har i dag snaue 30 godkjente guider, men trenger flere for å dekke etterspørselen. I Malvik er det også behov for flere som kan bidra med frivillig koordinering av flyktningguidene.

– Det er viktig at vi ikke lukker øynene selv om flyktningkrisen ikke er førstesak i Dagsrevyen daglig. Det er mange som trenger hjelp til integrering, ikke bare de vi hører oftest om. I tillegg er det også flyktninger som allerede har bodd i Malvik i mange år som ønsker guide, sier Haugen.

Alle over 16 år kan bli guide, men det stilles krav om at samtlige fullfører et tre timer langt obligatorisk kurs. Det første i 2017 arrangeres i Røde Kors-huset på Grønberg i begynnelsen av mars og det er fremdeles plasser igjen, ifølge Haugen.

Som flyktningguide har du ansvar for en bestemt flyktning i en periode på ni eller tolv måneder. Guide og flyktning oppfordres til å treffes minimum to ganger i måneden.

– Det er individuelt og opp til hver enkelt å bestemme hva de skal gjøre når de møtes, sier Haugen.

Nye vennskap

Målet er å gjøre flyktningen kjent med språk, kultur og lokalsamfunn.

– Å være flyktningguide er en ypperlig måte å bidra til integrering i lokalsamfunnet på, samtidig som man oppretter nye og spennende vennskap. Det er en unik mulighet til å bli kjent med andre kulturer på. Selv har jeg blitt invitert med på flere internasjonale fester, blant annet feiring av den eritreiske nasjonaldagen, sier Haugen.

En stor andel av flyktningguidene i Malvik er kvinner. Haugen oppfordrer derfor spesielt menn til å melde seg.