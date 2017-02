Får god service hos faghandelen

Hun oppsøkte butikken Duetten i Gata i Stjørdal forleden og fikk veldig god hjelp hos innehaver Sonja Aasvang.

God hjelp og service

Stamnes var ute etter filt eller andre hjelpemidler i tekstilforming som hun kunne bruke til å aktivisere barnebarn. Sonja Aasvang hos Duetten kom med forslag og gode råd. Sammen ble de to enige om at Stamnes kanskje heller skulle prøve en annen butikk lenger nede i Gata for å finne noe som ville passe bedre for små barnehender.

– Det ble ikke noen handel på Duetten på meg denne gangen. Men jeg fikk veldig god hjelp og service og tips om andre butikker som kanskje kan ha noe som passer bedre, smiler Kari Stamnes.

Stamnes legger ikke skjul på at hos mange butikker i Stjørdal, er det mye dårlig service å få.

– Mange ansatte kan veldig lite om produktene de selger, sukker Stamnes.

Hun sier seg veldig godt fornøyd med den personlige servicen hun får hos Duetten.

Faghandel

Butikken som har spesialisert seg i gardiner, solskjerming og interiørvarer, har holdt det gående i sentrum av Stjørdal i mer enn tretti år. Butikken har hatt tilhold i flere sentrumslokaler.

De siste åtte årene har Duetten holdt til oppe i Kjøpmannsgata like ved enden av gågata. Det er en plassering som innehaver Sonja Aasvang sier seg godt fornøyd med.

Duetten har opplevd både gode og mer tøffe år. Aasvang karakteriserer fjoråret som veldig bra for bedriften.

– Vi har mye å gjøre, smiler hun.

Krevende

Duetten er en faghandel som spesialiserer seg på service og god oppfølging av kundene. Mens andre butikker selger ferdigsydde standardgardiner, er Aasvang og hennes kolleger like gjerne ute på hjemmebesøk hos kundene for å finne de stoffene og fargene som passer best. Og så syr de gardiner etter mål.

– Mye arbeid for få personer?

– Jada. Men servicen gir oss et konkurransefortrinn også, sier Sonja Aasvang.

Duetten gir arbeid til tre personer fordelt på to årsverk. Innehaver Sonja Aasvang medgir at hun bruker mye tid på butikken. Det kan være krevende.

Må stå på

– Slik er det å drive liten bedrift. Du kan ikke være redd for å stå på, sier hun.

Slitsomt til tider, men veldig artig og givende også når kundene blir ekstra godt fornøyd.

– Dere trives og blomstrer i Kjøpmannsgata?

– Jeg synes plasseringen vår er veldig god. Kundene finner fram til oss i hvert fall, sier Sonja Aasvang.

Snakke positivt

Hun registrerer at noen butikker lenger nede i gata gir opp. Noen næringsdrivende er slett ikke fornøyd med tilstandene i gågata midt i sentrum av Stjørdal.

Sonja Aasvang engasjerer seg i næringspolitikk og blir veldig engasjert når temaet kommer inn på Stjørdal sentrum.

– Vi har veldig mye bra å være stolte av i Stjørdal. Det blir veldig mye fokus på dem som ikke får det til og gir opp. Men slik vil det alltid være i næringslivet, sier Aasvang.

Hun ønsker seg mer framsnakking av både Stjørdal, sentrum og byen som helhet.

– Noe politikerne våre kan gjøre?

Sentrumsplan

– Jeg hører det er tatt initiativ til et bedre samarbeid mellom kommunen og næringsdrivende om bruk av gågata. Det vil være veldig bra, sier Aasvang.

Hun ønsker også at kommunen og politikerne skal få fortgang i arbeidet med sentrumsplanen.

– Jeg vet at flere har planer om utvikling og nybygging. Men det er vanskelig å komme i gang så lenge det ikke finnes noen god sentrumsplan, mener Sonja Aasvang.