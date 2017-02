Kvinne (22) skadd i frontkollisjon i Elvran

- Kvinnen er fraktet til St. Olavs Hospital, sier operasjonsleder Lars Letnes til Bladet.

To personbiler frontkolliderte i Elvran fredag kveld. Ulykken skjedde i de første stigningen fra Elvran mot Selbuskogen.

Fører av bilen som kom sørfra, skal ha fått sleng på bilen, kommet over i motgående kjørefelt og kollidert med den møtende bilen.

Den første meldingen om ulykken kom 21.18.

En person alvorlig skadd

- Den 71 år gamle føreren av bilen fikk førerkortet beslaglagt. Han mistenkes å være skyld i ulykken, sier Letnes.

Han opplyser at 71-åringen som er fra Nordland, kom sørfra, og var alene i bilen.

20-åringen og 22-åringen som satt i den møtende bilen er ifølge politiet fra henholdsvis Singsås og Trondheim. De hadde llånt bilen av et familiemedlem.

Glatte veger

Den 22 år gamle kvinnen ble fraktet rett til St. Olavs Hospital. Sjåføren på 20 år klaget over smerter, og ble sendt til legevakt og videre til røntgen, sier Letnes.

71-åringen skal ha kommet uskadd fra ulykken.

Alle nødetater rykket ut til ulykkesstedet. Det meldes om glatt vegbane på stedet. Det har også skjedd flere andre utforkjøringer fylkesveg 705 i løpet av dagen.

Vogntog av veien

Letnes opplyser at det i tillegg kom et vogntog like etter ulykken som måtte kjøre av veien.

Politiet dirigerte trafikken manuelt etter ulykken, og fram til skadde ble fraktet til helsehjelp.

Det kan også bli aktuelt å begrense trafikken forbi ulykkesstedet senere i forbindelse med bilberging.