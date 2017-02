Vil ha bensinstasjon ved Havnekrysset

Circle K ønsker å etablere seg med anlegg på Sjøsiden i Stjørdal, ved krysset E6/Havnegata. Det handler om både bensinstasjon og vegserviceanlegg.

Reguleringsarbeid

Dette kommer fram i et varsel om oppstart av reguleringsarbeid i det aktuelle området Tangen. Det er en detaljreguleringsplan som skal utarbeides for Sjøsiden Senter og Circle K. Cirkle K har også bensinstasjon i Stjørdal sentrum, på sørsida av E14, bare 200-300 meter øst for E6.

Bladet har tidligere fortalt at dette selskapet jobbet for en mulig etablering på den tomta som nå skal detaljreguleres, så saken tar et steg videre.

Det aktuelle arealet er i dag regulert for forretninger/kontor.

Parkeringskjeller

Foruten detaljregulering av arealet i det sør-vestre «hjørnet» i krysset E6/Havnegata, vil planen som nå utarbeides omfatte arealet mellom bensinstasjonen og Sjøsiden senter.

Her ønskes regulert inn samferdselsanlegg, parkeringsplasser for Sjøsiden senter og her nevnes også et mulig parkeringsanlegg under bakken.