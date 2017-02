Vil ta i bruk elektroniske løsninger

Under siste møte opplyste ordfører Ivar Vigdenes at Stjørdal kommune vurderer elektroniske hjelpemidler som skal gjøre det lettere å holde oversikten over avstemmingene i kommunestyret.

Det var Venstres Leif Eggen som tok opp spørsmålet da møtet i kommunestyret ble åpnet torsdag kveld.

Eggen sa han hadde fått henvendelser fra flere som prøver å følge forhandlingene i kommunestyret hjemmefra. Møtene blir overført direkte på nett.

Bevegelseshemmede

– Dette gjelder spesielt folk som er bevegelseshemmet. Måten avstemmingene i kommunestyret foregår på ved at representantene må reise seg for å bli talt, gir også et signal om at bevegelseshemmede ikke bør prøve seg på å stille til valg til kommunestyret, sier Leif Eggen.

Han har også fått klare signaler om at det ikke alltid er så enkelt for folk som ikke sitter i salen, å få med seg for eksempel, resultatene av avstemmingene.

Venstres gruppeleder oppfordret ordføreren og kommunen til å ta i bruk løsninger som gjør det enklere for alle å følge med i det som skjer i kommunestyresalen.

Også Arbeiderpartiets Jan Inge Kaspersen mente det nå er på tide med en oppgradering i kommunestyresalen. Kaspersen trakk spesielt fram talerstolen som er veldig vanskelig å justere og tung å håndtere for mange.

Storskjerm

Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) gir til kjenne at det nå kan være på tide å bedre tilgjengeligheten til møtene i kommunestyresalen.

– Trondheim kommune har for eksempel innført løsninger der det stemmes elektronisk. Avstemmingsresultatene vises på storskjerm. Slik blir det enklere for alle både å stemme og å holde oversikten, mener Vigdenes.

Han lover at Stjørdal også vil se på løsninger som kan gjøre møtene i kommunestyret mer tilgjengelige.