– Den negative utviklingen har eskalert, og nå er vi nødt til å ta tak

Det er hovedsakelig ungdom mellom 13-21 år som står bak de ulike formene for kriminalitet knyttet til Kimen, sier politiførstebetjent Svein Erik Gjølmesli ved Stjørdal lensmannskontor.

Siden 1. november har politiet registrert en sterk økning i antall oppdrag i Stjørdal sentrum, og de fleste relaterer seg til kulturhuset.

– 19 meldinger i politiloggen går på forstyrrelse av ro og orden i sentrum, og 14 er knyttet til Kimen. Det går på guffen stemning både inne og på uteområdet, knuffing, ufin oppførsel og vasker som blir tettet til, forteller han.

I forrige uke ble en 17-åring og en 19-åring tatt med mindre mengder hasj utenfor kulturhuset, politiet har opprettet én voldssak fra utsiden av huset og det har vært tilfeller av rus. I forrige uke ble tre ungdommer anmeldt for ikke å oppgi personalia til politiet. Disse var i alderen 13-17 år.

– Det er straffbart ikke å oppgi personalia til politiet. Det tror jeg ikke alle er klar over, sier Gjølmesli.

Nå har politiet sett seg lei på de negative hendelsene.

– Vi kommer til å være mer til stede i og utenfor Kimen i tiden framover. Den negative utviklingen har eskalert og vi er nødt til å ta tak, sier Gjølmesli.

Grov vold filmet og lagt ut på nett 17-åringen tar springfart og sparker og tramper på hodet til den 18 år gamle ungdommen.

– Lite hyggelige episoder

Enhetsleder Jomar Ertsgaard i Kimen kulturhus, erkjenner utfordringene.

– Det skal være en god opplevelse for alle som besøker Kimen, og da må det stilles krav til adferden. Vi har opplevd det utfordrende den siste tiden. Hos oss kommer alt fra barnefamilier til eldre mennesker, og alle må oppføre seg skikkelig på en offentlig arena, sier han.

Ertsgaard forteller det er naturlig at det vil være noen hendelser når godt over 200 ungdommer er innom kulturhuset hver dag. Men nå er det slutt på tålmodigheten.

– Det er adferden mot både ansatte og gjester som vi reagerer på. Det har vært noen episoder som har vært lite hyggelige. Enkelte ungdommer har ikke respekt for voksne, mener han.

Det er overvåkningskameraer i fellesområder og i fasadene i Kimen kulturhus, og han føler at de tross alt har god kontroll over situasjonen.

– Vi ønsker at Kimen skal være et åpent og inkluderende lavterskeltilbud. Derfor er det dumt at vi nå må begrense tilgangen. Vi bruker også mer vektertjenester, sier Ertsgaard.

Han understreker at det er trygt å være i Kimen.

– Vi tar tak i uønsket adferd og skal ha lav terskel for å reagere. Jeg vil berømme den gode dialogen vi har med politiet og øvrige etater i kommunen, sier han.

Tre nye voldsepisoder i Stjørdal: – Det er et knallhardt ungdomsmiljø Lensmann Marit Helene Stigen er bekymret for utviklingen.

Tverretatlig samarbeid

Politiet har hatt flere bekymringssamtaler med de aktuelle ungdommene de siste ukene. De er mildt sagt overrasket over holdningene som enkelte viser. Lensmann Marit Helene Stigen understreker at politiet alene ikke kan få bukt med problemene.

– Det er et tverretatlig samarbeid. Vi har vært i flere møter med representanter fra Kimen og kommunen, og ei arbeidsgruppe skal sette seg ned og se på tiltak. Totalbildet er komplekst, og det er individuelle tilpasninger som må til for å snu adferden, sier hun.

De kommunale medlemmene i politirådet er informert om situasjonen og det vurderes nå om det skal kalles inn til et ekstra politiråd, opplyser Stigen. Politiråd er et strategisk møte der man diskuterer saker på tvers av etatene.

Marit Helene Stigen vil også ha foreldre og foresatte med på laget. Hun oppfordrer til å snakke med ungdommene og følge med på hva de foretar seg.

– Kanskje undervurderer vi presset som ungdommene har i dag. Vi har sosiale medier der det handler om å få mange «likes», og det er nærmest blitt et krav om at man skal lykkes, sier Stigen.

Sentrumsproblem

Politiet kaller de siste måneders hendelser for et sentrumsproblem.

– Det er ikke bare et problem rundt Kimen. Men i og med at kulturhuset har blitt et samlingssted for ungdom, så har vi en del hendelser der, sier politiførstebetjent Gjølmesli.

Han mener at det ikke er gjenger som står bak.

– Det er sterke enkeltindivider som har stor påvirkningskraft på andre ungdommer i samme aldersgruppe.

Han mener for øvrig at bråket rundt Kimen har en sammenheng med de mange voldsepisodene som har utspilt seg andre steder i Stjørdal i det siste.

– Alt har på en måte en sammenheng, sier Gjølmesli.

– Trygt

Lensmann Marit Helene Stigen presiserer at det langt fra er noen krisestemning i byen.

– Jeg vil understreke at Stjørdal har vært, og fortsatt er, en trygg plass og ferdes. Disse ungdommene utgjør en veldig liten del av alle stjørdalsungdommene. De aller, aller fleste er kjempegreie, sier Stigen.