Grunneier engasjerer egen ekspert

Et nytt og alternativt traséforslag til lokalvei mellom Sveberg og Hommelvik legges på politikernes bord i løpet av mars.

En skisse utarbeidet av skogsveiplanlegger Nils Olaf Kyllo fra Skogselskapet i Trøndelag, vurderes nå av administrasjonen i Malvik kommune. Kyllo har utført arbeidet på oppdrag fra gårdbruker Jens Nicolai Jenssen.

Eieren av Halstad gård i Hommelvik vil bli sterkt berørt dersom politikerne velger å realisere det vedtatte trasévalget over eiendommen hans, og har på eget initiativ valgt å engasjere en profesjonell fagperson.

– Går forslaget i reguleringsplanen gjennom vil det få store konsekvenser for gården. Jeg har derfor fått med meg en planlegger for å se på mulighetene, forklarer Jenssen til Bladet.

Kortere og billigere

Veiforslaget fra Kyllo starter ved Brattalia og munner ut ved Røde Kors-huset på Grønberg. Den siste strekningen mellom Brattalia og Sveberg har kommunen allerede forpliktet seg til å bygge.

Ifølge Jenssen er den nye traseen vesentlig kortere og betydelig billigere å bygge ut enn de øvrige alternativene.

– Med dette forslaget er det ikke behov for å bygge tunnel i Thoresenberget og bru over Sollielva. Det gjør at veien blir mye rimeligere å realisere, sier han.

Jenssen har oversendt skisseforslaget til rådmannen og leder i politisk utvalg for areal- og samfunnsplanlegging, Bernt-Ole Ravlum.

– Jeg er redd valget av trasé har blitt en prinsippsak for kommunen. Om de virkelig er interesserte i en lokalvei mellom Sveberg og Hommelvik, håper jeg de i det minste er er villige til å se på forslaget, sier han.

Dette er saken Bygging av lokalvei mellom Sveberg og Hommelvik har vært diskutert i en årrekke og flere traseer har vært vurdert.

Alternativet i den vedtatte reguleringsplanen går fra toppen av Dalabakken og kommer ut i tunnel i Thoresenberget i Hommelvik. En utbygging av dette traséforlaget vil få følger for både kulturminner i området og Halstad gård.

Det rødgrønne flertallet har signalisert at de ikke ønsker å gå for dette og har bedt administrasjonen om å utrede flere alternativ.

Nå har eieren av Halstad gård, Jens Nicolai Jenssen, på eget initiativ fått en skogveiplanlegger til å lage et nytt forslag.

Legger fram sak

Det bekrefter Frank Johansen at fagfolkene i administrasjonen allerede har gjort.

– Vi har sett på skissen og tegnet den i Autocad (dataprogram, journ.anm.). Vi vil gjøre en vurdering av stigning og kurvatur på traseen og legge fram en sak med innstilling for politikerne i kommunestyret i mars, sier lederen ved virksomhet for areal- og samfunnsplanlegging i Malvik kommune.

Johansen sier det ennå er for tidlig å konkludere, men vedgår at han ser utfordringer med forslaget fra skogsveiplanleggeren.

– Det ser litt krevende ut, men vi vil se på det og komme med en anbefaling, sier han.