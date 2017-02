Her får elevene undervisning i strikking

– Vi har holdt på med strikkeundervisning på Lånke skole i mange år.

Den som sier det er leder i Lånke bygdekvinnelag, Nina Stokke Einan.

– Dette er et populært tiltak, som blir godt mottatt både av elever og lærere på Lånke skole. Det har blitt en tradisjon hvert år, der elever og skolen venter på at vi kommer. Vi har avtale med skolen hvert år, sier Nina Stokke Einan.

20 år

– Det er i år 20 år siden vi begynte med strikkeundervisning her på skolen, vi har vært her hvert år siden. Vi er på skolen tre dager hvert år fordelt på seks økter. Ungene gleder seg disse timene, både gutter og jenter.

Stokke Einan forteller at det er fjerde klasse det gjelder, i år er trinnet på hele 60 elever som blir fordelt på de timene bygdekvinnene er der.

– Vi har ikke noe fast mønster å gå etter. Her strikkes det lapper i alle varianter og farger, enkelte ganger sys lappene sammen til et større lappeteppe. Noen har strikket før, andre ikke, men øvelse gjør mester.

Saken fortsetter under bildet.



Populært

Når Bladet var innom var det to damer fra bygdekvinnelaget som var der og underviste. Enkelte ganger er det også bestemødre som stiller opp. Det setter de strikkende elevene pris på, og det er stas å ha bestemor til stede i klasserommet.

– Hvorfor begynte dere med dette?

– Vi i bondekvinnelaget som det het den gang hadde strikking som tema for 20 år siden. For å gi noe tilbake til bygda kom ideen om strikking på skolen, som viste seg å være veldig populært.

Saft og boller

Siste dagen blir ungene servert saft og boller. Strikkeundervisningen gjør at skoledagen blir litt annerledes.

– Så må du skrive at ungene er veldig greie å ha med å gjøre. Her strikkes det kun rett, ikke rangt. Kan ikke drive med vranglære på skolen, avslutter Nina Stokke Einan med et smil.