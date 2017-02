Klart for kamp om «beste tomta i by'n»

I neste uke står slaget om «beste tomta i by'n». Da skal Meråker kommunestyre diskutere framtiden for Bankgården AS, midt i Meråker sentrum.

Skal eierne, kommunen og Hernes AS, selge gården og tomta på det åpne markedet nå – eller skal de først gjennomføre en prosess der kommunestyret, næringslivet og Merut diskuterer sentrumsutvikling?

Må satse

Formannskapet er delt nesten på midten.

– Dette handler ikke om utvikling av Meråker sentrum eller ikke. Den utviklingen har vi politikere uansett hånd om ettersom vi behandler og godkjenner planer. Men vi er avhengige av at det kommer noen utenfra som er villig til å satse, sier ordfører Kari Anita Furunes.

Denne gang endte hun i mindretall i formannskapet. Her stemte hun for et forslag fra varaordfører Torfinn Krogstad (Ap) om at dagens eiere selger aksjene sine på det åpne markedet, slik at andre kan utvikle området.

Kjersti Kjenes (Bygdelista) mener noe annet. Hun vil at kommunen først kjøper ut den andre eiren, Hernes AS. Så vil hun ha en prosess der kommunestyret, næringslivet og Meråker Utvikling AS setter seg ned og diskuterer sentrumsutvikling.

Så blir det laget en reguleringsplan, og deretter blir tomtata lagt ut for salg i det åpne markedet med de føringene som denne reguleringsplanen legger til grunn.

– Jeg syns Meråker kommune må ha langsiktige tanker om hva den ønsker i sentrum. For meg handler dette om prosessen. Vi vil rett og slett ta opp igjen tråden fra arbeidet med Stedsutvikling Meråker i 2010. Det skapte den gang enormt folkelig engasjement rundt utviklingen av Meråker sentrum. Jeg syns det er en vesentlig forskjell fra forslaget som ble nedstemt, og som vil legge ut eiendommen til salgs på det åpne markedet nå, sier Kjersti Kjenes.

Tenke seg godt om

I formannskapet fikk hun flertall for forslaget sitt. Dermed er det dette forslaget som ligger på bordet når kommunestyret på mandag diskuterer hva kommunen skal gjøre med Bankgården.

Saken handler om selskapet Bankgården AS, som eier 3,5 mål tomt midt i Meråker sentrum, samt en tomt på halvannet mål som kommunen er innstilt på å ta med i handelen.

Kjersti Kjenes omtaler den som «beste tomta i by'n», og hun mener at kommunen må tenke seg godt om for å bli enige om den beste måten å utnytte den for å skape liv og få folk som kjører forbi til å stoppe opp i Meråker sentrum.