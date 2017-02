Nektet å betale drosjeregninga

En drosjesjåfør i Stjørdal kontaktet politiet like før klokka 06 lørdag morgen. Vedkommende hadde kjørt et par hjem, men de nektet å gjøre opp for seg.

– Begge skal ha vært svært beruset, sier operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt.

En politipatrulje kjørte til stedet, en adresse i Stjørdal sentrum.

– Mannen betalte regninga med en gang da vi kom dit, så alt løste seg til slutt, sier Krogstad.