Ivar Vigdenes er godt kjent med situasjonen som er knyttet til Kimen kulturhus og sentrum for øvrig. Noen ungdommer i alderen 13-21 år bryter ifølge politiet grensene, og står bak ulike former for kriminalitet.

– Det er en uakseptabel situasjon vi står opp i. Samtidig er det et av de negative utslagene av at Stjørdal vokser og blir større, sier ordfører Vigdenes.

Hjelpende hånd

Han er informert av politiet om de siste måneders hendelser. Og understreker at han åpenbart ikke liker det han hører.

Siden 1. november i fjor er 14 av 19 ordensoppdrag i sentrum knyttet til kulturhuset Kimen.

– Stjørdal kommune er beredt til å stille opp som medhjelper og bistandsyter, i det som synes som en lang vei for enkelte ungdommer. Vi skal yte en hjelpende hånd. Men til syvende og sist har hver enkelt, om det er ungdommene eller deres foreldre og foresatte, ansvar for oppførselen som vises, sier Ivar Vigdenes.

– Og jeg forventer at det blir reagert mot personer som har passert den kriminelle lavalderen. Alle voksne personer har ansvar for sine egne handlinger, legger han til.

Politiråd

Som stjørdalslensmann Marit Helene Stigen, er ordføreren opptatt av at flere aktører må samarbeide for å få situasjonen på rett kjøl igjen. Derfor synes han det kan være en god idé og samles til et ekstra politiråd.

– Et politiråd er et samarbeidsorgan. Å drøfte dette i fellesskap er veldig lurt, sier ordfører Ivar Vigdenes.