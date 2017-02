Sparket politimann i slagsmål

Tre personer havnet i et slagsmål ved et utested i Stjørdal sentrum natt til søndag. Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokka 01.32.

– Det er noe uoversiktlig hva som har skjedd. Men tre menn, alle i 20-årene, har vært involvert i et slagsmål, sier operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt.

Hodesmerter

To av mennene, som begge har bostedsadresse i Meråker, ble kjørt til arresten i Trondheim. Tredjemann, som operasjonslederen betegner som fornærmede, ble kjørt til legevakt.

– Han klaget over hodesmerter, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader, opplyser Krogstad.

Mannen hører hjemme på Frosta.

Vold mot offentlig tjenestemann

Under pågripelsen fikk en polititjenestemann et spark av en av de involverte. Vedkommende ble ikke skadet.

– Det er opprettet en sak for vold mot offentlig tjenestemann. I tillegg har vi opprettet sak på slagsmålet, sier Bård Krogstad.