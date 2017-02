Stjørdalselva – har den ei framtid?

Gunnar Uglem og Miljøpartiet De Grønne, er bekymret for Stjørdalselva. Presset på vassdraget er stadig økende, og Uglem sier spørsmålet er, er vi mennesker en del av naturen, eller er naturen her for oss?

– Ja, er det slik at vi kan utnytte naturen til det vi vil, alt annet av liv og ressurser, er det vår eiendom? Eller er det slik at vi må forvalte og stelle med «hagen» som er her, slik at liv trives og vokser, spør Uglem.

– Viktig

Han har svaret. Likevel, han ser behovet for å utdype det. Ikke bare ser han behovet, han erfarer det.

– Ei elv er svært viktig, den er et økologisk system. Vann trenger vi. Siden tidenes morgen, i alle fall siden istida har vi hatt elva. Den har gitt liv, skaffet oss mat og inntekter til folk opp gjennom dalføret i lange tider. Steller vi pent med den vil den sannsynlig gjøre det i flere tusen år til.

Apropos steller pent med, så sier lokalpolitikeren at Stjørdal Jeger- og Fiskerforening og Elveeierlaget gjør en god jobb i vassdraget, så god at de kommer fra Tana i Finmark for å se hva som gjøres i Stjørdal.

Uansett, det er press på det lokale vassdraget, Meråkerbanen, E14, elva i rør eller bil og tog i tunell? Lakseoppdrett i fjorden og ny Stjørdal havn ved elvas utløp.

– Hvor viktig er elva for oss, og hvor viktig vil den være i framtida?

Disse svarer

På møtet førstkommende tirsdag vil flere svare på spørsmålet.

Gunnar Daniel Fordal, styreleder i Stjørdalsvassdragets elveeierlag vil si noe om hva som er gjort i elva og hvilke utfordringer ser laget.

Jan G. Davidsen, førsteamanuensis NTNU Vitenskapsmuseet, tar for seg elvas betydning for sjøørret og laks.

Jon Olaf Olaussen, professor NTNU Handelshøyskolen, tar for seg temaet, hvilken økonomisk betydning har et laksevassdrag. Mens Hilde Opoku, varaordfører i Trondheim, avslutter temakvelden.

Gunnar Uglem ser for seg en stim av folk til Kimen denne tirsdagskvelden.