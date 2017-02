Totalt 80 ansatte i lokale firma jobber med utvidelse av kjøpesenteret

– Det er viktig for oss, og vi er godt fornøyde med det lokale innslaget av selskaper og ansatte i forbindelse med utvidelsen av Torgkvartalet.

Det er Alf Joachim Vennatrø, administrerende direktør i Vennatrø-Gruppen i Stjørdal som sier dette. Utvidelsen av kjøpesenteret mot nord, et bygg i tre etasjer med parkeringskjeller, og to bruer som kobler sammen dagens Torgkvartal med utvidelsen på tilsammen knappe 10.000 kvadratmeter, er godt i gang. Snill vinter har bidratt til god framdrift i byggeprosessen.

I all hovedsak er hele den nye salgsflata allerede utleid.

Stor jobb

– Jeg skal ikke i kroner si hvor stor jobb dette er for Rørteknikk, men den utgjør i årets budsjett 15 prosent, så det er så klart et svært viktig oppdrag. Forstår byggherren Vennatrø har en filosofi om i størst mulig grad bruke lokale entreprenører i sine byggeprosjekter, og det står det respekt av, sier Rune Ohren, daglig leder hos Rørteknik A/S i Stjørdal.

Morten Kleven, rørlegger hos Rørteknikk, er bas for sine kolleger på utvidelsen, og sier i en kort kommentar at det er flott å ha arbeid i sentrum, og ryddige og gode arbeidsforhold på plassen.

80 lokale i jobb

– Bygget skal være ferdig til åpning først i november?

– Det er bestillinga, og det er i dag ingen ting som tyder på at det ikke blir slik. Det er klart vi gleder oss, sier Vennatrø.

Over parkeringskjelleren reiser bygget seg raskt fra vest og østover mot kulturhuset Kimen. Prefabrikerte betongelementer i store dimensjoner, produsert ved Contigas fabrikker i Stjørdal, heises på plass og monteres av arbeidsfolk.

– Det er artig for oss som lokalt selskap å bruke lokale firma i denne utvidelsen. Disse lokale firmaene har jobber på dette prosjektet for en kontraktsum på til sammen rundt 100 millioner kroner inklusive merverdiavgifta. De lokale firmaene er absolutt konkurransedyktige, og gjennom byggeprosessen vil rundt 80 ansatte i de lokale firma være innom og jobbe på prosjektet, sier Vennatrø.

Firmaer

Her er de lokale entreprenørene som har fått oppdrag i forbindelse med utvidelsen av Torgkvartalet: Westgaard A/S, Br. Halle A/S, Contiga A/S, Sandø A/S, NTE Elektro A/S, Rørteknikk A/S og Aas Ventilasjon A/S.