– Mange tenker at det aldri blir bra nok

Ungdommer i Malvik kjenner seg igjen når det blir snakk om «generasjon prestasjon».

– Det er et framtidspress som virker stressende på oss ungdommer. Det er mange som er veldig flinke og jobber veldig hardt, men som tenker at de kan gjøre det bedre. Det blir aldri bra nok, sier elevrådsleder ved Malvik videregående skole, Thomas Agentoft Eggen.

– Hva er det som gjør ungdom stresset?

– Jeg tror det er mye det at voksenlivet virker vanskelig. Det å skulle ha så mye ansvar, når du er vant til å være unge. Du skal få deg en utdanning og sørge for å få jobb. Jeg tror mange tror at det de gjør i dag betyr mer enn det faktisk gjør. At de tar det litt for seriøst rett og slett. Det er dumt at noen tar utdannelsen så utrolig seriøst at de ikke klarer å glede seg i hverdagen. Jeg synes folk skal kose seg litt mer og ha det artig sammen med andre ungdommer, i stedet for å bruke tida på å være redd for framtida.

Thomas Eggen tror ikke det er skolen som har skylda, men han tror skolen kan gjøre noe for å minske stresset.

– Særlig det med så veldig mye fokus på at du skal styre din egen læring. Det tror jeg presser mange til å føle at de må jobbe skikkelig hardt. Samtidig er det alltid noe mer du kan gjøre. Det blir bra nok.

Mange risikerer å bli syke

Ungdommene i dag er veldisiplinerte, og har blikket stivt rettet mot fremtiden.

Mange risikerer å bli syke av det, sier forsker Noemi Katznelson ved Aalborg-universitetet til den danske avisa Politiken.

Både norske og utenlandske undersøkelser viser at unge i dag er mer stresset enn tidligere. I Danmark slår Center for ungdomsforskning fast at unge i slutten av ungdomsskolen og opp i videregående i økende grad opplever stressymptomer som hodepine og søvnløshet som følge av presset fra utdanningssystemet.

Skal være perfekt

Eggen sier at ungdom ikke snakker mye om stress, men at det er et tema som dukker opp av og til.

– Mange er så redde for å vise at de ikke er perfekte. Da blir det ekstra ille å vise at du ikke er det, når du har gjemt på det så lenge, sier han.

Sigbjørn Sæbø (18), russepresident ved Malvik videregående skole er enig.

– Ungdommer i dag opplever daglig et stort press både sosialt og på skolen. "Generasjon prestasjon" skal til enhver tid prestere faglig, samtidig som vi skal bedrive idrett og være sosiale, sier Sæbø.

Trenger mer sosial ærlighet

Han tror sosiale medier forsterker prestasjoner og flinkhet.

– Sjelden ser vi ærlige innlegg i sosiale media der sanne og menneskelige sider fremmes på en positiv måte. Dette fører til at vi går rundt og tror at alle andre lever såkalt perfekte liv, sier Sæbø.

Han mener det er viktig med fokus på dette temaet, fordi stress sterkt påvirker trivselen blant ungdommen.

– Skolen bør fokusere mye på det psykososiale miljøet, og spesielt prestasjonspress blant elever. Vi må bli flinkere til å verdsette variasjon, og at vi er forskjellige alle sammen. Karakterer på videregående eller instagramfeeden skildrer bare en liten del av det å være ungdom, noe vi som elever bør bli flinkere til å se, sier Sigbjørn.