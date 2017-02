Krasjet med tre på Vikanlandet

Like etter klokka 12 mandag fikk politiet melding om at en personbil har krasjet med et tre på Vikanlandet på Kvislabakken.

Det er snakk om en personbil, og sjåføren var alene i ulykkesbilen.

Sjåføren, en mann i 20-årene, er sendt til legevakt for en sjekk.

Bladets reporter på stedet forteller om typisk 0-føre, og det er stedvis glatt.

Ulykken sjedde 400-500 meter fra Kvislabakken skole, og bilen var på vei mot Kvislabakken fra Vikanlandet.

Alle nødetater rykket ut etter meldingen om ulykken.