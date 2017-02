Politiker krever objektiv vurdering av veitrasé

Kommunen ser på en alternativ veitrasé mellom Sveberg og Hommelvik.

Ap-politiker Bernt Ole Ravlum krever at administrasjonen hyrer inn en uhildet part til å vurdere forslaget.

– Jeg forventer at kommunen benytter seg av andre eksperter i vurderinga av den nye traseen, sier lederen av politisk utvalg for areal- og samfunnsplanlegging.

Kun ett alternativ

Skogsveiplanlegger Nils Olaf Kyllo har på oppdrag fra gårdbruker Jens Nicolai Jenssen utarbeidet et nytt traséforslag til ny lokalvei mellom Sveberg og Hommelvik.

Alternativet starter ved Brattalia og ender ved Røde Kors-huset på Grønberg. Kommunen vil vurdere forslaget og vil legge fram en sak for politisk behandling i løpet av mars. Ravlum ber nå administrasjonen om å involvere en objektiv ekspert i arbeidet. Ap-politikeren viser til at fagfolkene ved areal- og samfunnsplanlegging i Malvik kommune hele tiden har holdt fast ved den ene traseen som rammer Halstad gård.

Ikke aktuelt

– Administrasjonen har hele veien ment at det ikke finnes andre alternativer. Jeg synes ikke at det er riktig at de som konkluderte sist gang skal se på det nye forslaget. En kan ikke være ankeinstans for egne vedtak, sier han.

Virksomhetsleder Frank Johansen ved areal- og samfunnsplanlegging i Malvik kommune opplyser til Bladet at det ikke blir aktuelt å leie inn eksperthjelp.

Tilstrekkelig kompetanse

– Rådmannens vurdering er at det er tilstrekkelig kompetanse i egne rekker til å utrede denne saken. Generelt er det slik at rådmannen i sine utredninger alltid vurderer om man har tilstrekkelig kompetanse til å sikre forsvarlige saksutredning. Hvis rådmannen vurderer at det er behov for ekstern kompetanse, innhentes dette, skriver Johansen i en epost til lokalavisa.

Han legger til at rådmannen kommer til å legge fram en sak for behandling i kommunestyret i tråd med vedtaket fra desember.