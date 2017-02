Klokka 04.06 natt til lørdag 9. juli i fjor ringer den tiltalte 33-åringen til AMK-sentralen. Han forteller at det har vært et slagsmål og at vennen hans er død.

33-åringen snakker svært dårlig engelsk, og operatøren sliter med å forstå hva som blir sagt.

29-åring erkjenner straffskyld for drap Straffesaken etter drapet i Lånke i fjor sommer er i gang.

Store språkproblemer

Tiltalte opplyser at vennen er død, og på et tidspunkt sier han på stotrende engelsk:

«Vi har en mann her som er død».

Operatøren stiller spørsmål om mannen puster. 33-åringen svarer nei.

– Da må du hjelpe ham, svarer operatøren.

Det blir sendt ambulanse, men 33-åringen har store problemer med å angi adressen. Han nevner Lånke, og etter hvert sier han også at det er på vei til Selbu. Han nevner også at det er i nærheten av et militærsted, der politiet trener og mot slutten av samtalen «racing place».

Det er store språkproblemer, og operatøren sliter med å forstå hva 33-åringen forteller i telefonsamtalen.

Etter cirka 18 minutters varighet blir samtalen brutt. AMK-operatøren ringer opp den tiltalte 33-åringen igjen, og denne samtalen varer i rundt 30 sekunder.

Pågrepet på stedet

Aktor Jarle Wikdahl tar ordet igjen, og forteller at den tiltalte 29-åringen møtte ambulansen og politiet og viste vei til åstedet, der avdøde lå.

Både 29-åringen og 33-åringen blir pågrepet på stedet.