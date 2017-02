Straffesaken etter drapet i Lånke i fjor sommer startet i Inntrøndelag tingrett tirsdag morgen. En 23 år gammel mann fra Litauen ble funnet død ved en bålplass natt til 9. juli.

En 29-åring er tiltalt for forsettlig drap, mens 33-åringen er tiltalt for medvirkning til ugjerningen. Begge kommer fra Litauen.

LES OGSÅ: 29-åring erkjenner straffskyld for drap

– Tøff dag

Bistandsadvokaten til avdødes mor, Ingunn Kjeldstad, forteller at det er godt for de etterlatte at man nå kommer i gang med rettssaken.

– De har ventet lenge på det. Det er en tøff dag og en tøff sak for dem, men jeg tror samtidig at det er en slags lettelse over at saken nå er i gang, sier Kjeldstad i et videointervju med Bladet.

VIDEO | Se hele videointervjuet øverst i saken.

– Hvordan har moren det i dag?

– Hun har det veldig tøft og vanskelig. Men det er viktig for henne at saken kommer opp så raskt som den gjør, sier Ingunn Kjeldstad.

Bistandsadvokaten har fremmet et oppreisningskrav på vegne av moren til avdøde på 300.000 kroner. I tillegg har hun fremmet et krav på økonomisk tap på 35.000 kroner.

LES OGSÅ: «Vi har en mann her som er død»

Brast i gråt

Avdødes mor satt fra starten av dagen sammen med sin bistandsadvokat i Inntrøndelag tingrett. Moren brast i gråt under innledningsforedraget til aktor Jarle Wikdahl. Hun forlot rettssalen sammen med en tolk, før hun kom tilbake igjen sju-åtte minutter senere. Da satte hun seg på tilhørerbenken.

Avdødes mor satt med tårer i øynene fra første stund. Hun satt og fulgte med på skjermen foran seg, der bilder fra åstedet ble vist. Innimellom noterte hun ting som ble sagt.

Også hennes mann er til stede under rettssaken i dag. Under forklringen til den tiltalte 29-åringen sitter han ved konas side.