29-åring erkjenner straffskyld for drap

En 29-åring er tiltalt for forsettlig drap, mens en 33-åring er tiltalt for medvirkning til ugjerningen etter at en 23 år gammel mann fra Litauen ble funnet død ved en bålplass i et skogholt på Frigården i Lånke natt til lørdag 9. juli 2016.

Erklærte seg skydig

Straffesaken startet klokka 09 i Inntrøndelag tingrett tirsdag morgen.

Den tiltalte 29-åringen erkjente straffskyld på drapet på kameraten da han fikk spørsmål av fagdommer Ivar K. Iversen. Han har tidligere nektet straffskyld, og forklart at han var så beruset at han ikke husker noe far hendelsen.

Den tiltalte 33-åringen svarte nei på skyldspørsmålet.

Ni dager

Det er satt av ni dager til rettssaken.

