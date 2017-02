En bilist ble tirsdag ilagt et forenklet forelegg for å ha snakket i telefonen under kjøring.

Sjåføren ble stanset av politiet i en trafikkontroll på Ringvegen i Stjørdal ved 13-tiden.

I tidsrommet mellom klokken 12.45 og 13.45 ble til sammen 60 bilførere kontrollert av ordensmakten.

- Bilbelte, mobilbruk og promille ble sjekket, opplyser stjørdalslensmann Marit Helene Stigen til Bladet.