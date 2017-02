- Det er forferdelig å se på lidelsene til moren

Han var arbeidsgiver både for hovedtiltalte (29) og avdøde (23) i Lånke-drapssaken, og er sjokkert over at det hele kunne skje slik han kjente sine arbeidstakere.

- Det hele er trist, tragisk og veldig uforståelig. Guttene jobbet sammen og var bestekompiser, så alt er bare tragisk og grusomt. Og begge to både jobbet og bodde hos meg. Det var aldri noe tull, sier Arne Grunnan.

- Hvordan er det å følge med på forklaringen fra hovedtiltalte fra tilskuerplass i rettssalen?

- Det er tøft. Det verste er å sitte og se på hvordan mor til fornærmede lider og sørger over å ha mistet sin eneste sønn.

- Kjenner du de etterlatte også?

- Ja, de bodde i nabohuset mitt i fjor sommer etter drapet i Lånke, og jeg har blitt godt kjent med dem.

Arne Grunnan kommer ikke til å følge hele saken fra tilskuerplass,

- Nei, det blir bare med i dag, før jeg selv skal inn som vitne tirsdag i neste uke, sier Grunnan.