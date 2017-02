Fem malvikinger på stortingslista

Fem av seksten kandidater på valglista for Pensjonistpartiet i Sør-Trøndelag, kommer fra Malvik.

Pensjonistpartiet holdt sitt fylkesårsmøte på Vikhammer Motel denne uka, og gjenvalgte Per Walseth fra Malvik som leder

Ungt og erfarent

Han får med seg Kirsti Hamre Nilsen og Anne Grethe Thorstensen, begge fra Malvik, som nestleder og fylkessekretær. Robert Barø fra Malvik ble valgt som styremedlem, sammen med Svein Otto Nilsen, Trondheim, Gunnar Andresen, Hitra og Per K. Pedersen, Trondheim.

Partiets nominasjonsmøte, som ble avholdt etter fylkesårsmøtet, valgte Per Walseth som førstekandidat til stortingsvalget i september.

På andreplass står Elisabeth Moan fra Trondheim, mens Janne Svorkås fra Orkdal fikk tredjeplassen på lista.

Underfinansiering

Malvikingene Anne Grethe Thorstensen ble valgt inn som nummer åtte, Kirsti Hamre Nilsen nummer 12, Robert Barø nummer 13 og Ivar Christian Andersskog fikk plass nummer 15.

Den viktigste saken for Pensjonistpartiet i Sør-Trøndelag er det partiet omtaler som underfinansiering av pensjoner. Partiet sier i sitt vedtak fra fylkesårsmøtet at dette slår helt feil ut, og at prisstigningen i 2016 var større enn lønnsøkningen. Pensjonistpartiet mener også at mange tusen uføretrygdede har fått mindre å leve av fordi uføretrygden betales ut som lønn og beskattes som lønn.

3,8 prosent

Det var 1590 velgere (0,9 prosent) i Sør-Trøndelag som stemte på Pensjonistpartiet ved stortingsvalget i 2013. På landsbasis oppnådde Pensjonistpartiet 0,4 prosent. I Malvik fikk partiet 41 stemmer, noe som utgjorde 0,5 prosent av de avgitte stemmene. Partiet oppnådde 3,8 prosent (3,8 prosent) av stemmene i Malvik ved kommunevalget i 2015.