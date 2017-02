Husker bare at han slo ett slag med en stokk

Den 29 år gamle mannen fra Litauen, som erkjente straffskyld for drap på sin 23 år gamle kamerat i Lånke i fjor, ble ferdig med sin forklaring i Inntrøndelag tingrett tirsdag.

Han satt bare to-tre meter unna avdødes mor og hennes mann da han forklarte seg fra vitneboksen.

Husker lite

Den tiltalte 29-åringen fortalte at han husker bare små episoder fra kvelden og natta, ettersom han var veldig beruset.

– Jeg husker på et tidspunkt at avdøde holdt meg fast og forsøkte å roe meg ned. Så slapp han meg løs, sier tiltalte.

Han forteller videre at han tok en slags stokk, som er laget av tre, og slo avdøde med den. Han anslår at avstanden mellom dem var ett steg. Stokken skal ha stått mellom en bil og en benk på åstedet.

– Tror det var et kraftig slag. Jeg så ikke så nøye hvor jeg traff, men jeg tror det var over skuldra. Jeg så ikke om han falt eller ble stående etterpå, sier 29-åringen.

Aktor Jarle Wikdahl sa i sitt innledningsforedrag at avdøde fikk flere økseslag i nakken og bakhodet. Wikdahl antydet minst 10 slag.

– Spurte om jeg var dum

Det neste som 29-åringen forklarte er at han selv fikk et slag av 33-åringen, som er tiltalt for medvirkning til drap.

– Så husker jeg at jeg våkner opp ved bålplassen, sier 29-åringen.

Han mener at han våknet opp liggende på ryggen. Da så han den medtiltalte 33-åringen sitte på huk med et kne i bakken like i nærheten. Videre snudde han på hodet og så at den nå avdøde 23-åringen lå på magen på benken. Han så også at avdøde hadde blod på nakken og at han ikke rørte på seg.

Det var på dette tidspunktet 29-åringen ba 33-åringen om å ringe etter ambulanse.

– Da spurte han om jeg var dum. Han sa at vi måtte bli enige om hva vi skulle si til politiet først, sa 29-åringen i retten.

Endret forklaring i politiavhør

Han har hele tiden nektet straffskyld etter det som skjedde i Lånke i fjor. Men i et politiavhør den 3. februar, det siste avhøret som ble tatt før rettssaken startet i dag, ba han om å avgi ny forklaring. Da sa han seg skyldig i drap og det som står beskrevet i tiltalen.

Fagdommer Ivar K. Iversen spurte 29-åringen om han har erkjent straffskyld fordi at han er blitt fortalt hva som skjedde.

– Jeg er helt sikker på at jeg slo en gang. Og i dag vet jeg at det var en øks, ikke en stokk, svarte han i retten.

– Husker du at det var en øks, eller har du blitt fortalt dette?

– Nei, jeg husker ikke. Men jeg forstår i dag at det ikke var en stokk.

I tiltalen står det at 29-åringen havnet i en slåsskamp med avdøde. Han svarte i dag at han ikke kunne huske at det faktisk stemte.

– Problematisk

29-åringens forsvarer, Tore Angen, mener hans klient har kommet i en problematisk situasjon.

– Han erkjenner det faktum han ikke husker noe av. Det er problematisk. Fortsatt henger veldig mye i lufta om hva han faktisk har gjort denne kvelden og natta. Men nå vil jeg vente å se hva øvrig bevisførsel i saken viser, sier Angen.

Han forteller at det kan bli aktuelt å prosedere på at hans klient ikke har tilstått, men det har han ikke tatt stilling til ennå.

29-åringen så svært preget ut og var lavmælt fra vitneboksen. Han så ut til å tørke noen tårer underveis i sin forklaring.

– Det er veldig spesielt at han sitter like ved avdødes mor og hennes mann i retten. Min klients kone og to barn bor like i nærheten av dem i Litauen, sier Angen.

Rimelig fornøyd

Forsvarer for den medtiltalte 33-åringen, Christian Wiig, forteller at hans klient er rimelig fornøyd med dagens forklaring til 29-åringen.

– Jeg må si at jeg er litt overrasket over at han ikke bare erkjente straffskyld for drap, men han erkjente også alt som står i tiltalen, sier Wiig.

33-åringen starter sin forklaring i Inntrøndelag tingrett onsdag morgen. Han viste ingen følelser under dag én i tingretten, og så svært sjelden bort på den tiltalte 29-åringen under hans forklaring.