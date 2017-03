– Husker jeg våknet opp, og det var mye blod overalt

Straffesaken etter drapet i Lånke i fjor sommer, fortsetter i Inntrøndelag tingrett onsdag. Nå er det 33-åringen som forklarer seg. Han er tiltalt for medvirkning til forsettlig drap.

29-åringen erkjente i går straffskyld for forsettlig drap, selv om han kun husker bruddstykker fra den skjebnesvangre natta ved bålplassen.

Skjønte noe var veldig galt

33-åringen forklarer i retten i dag at litauerne gikk ned til bålplassen for andre gang sent på kvelden fredag 8. juli.

– Vi tente bål og satt og drakk vodka. Etter det husker jeg omtrent ingenting, sier han.

På et tidspunkt skal 33-åringen ha sovnet, eller «stupt» som følge av for mye alkohol, natt til lørdag 9. juli.

– Jeg husker at jeg våknet opp, og det var mye blod overalt, forklarer han.

33-åringen forklarer fra vitneboksen at han våknet opp et sted på gresset ved bålet. Han så at den avdøde 23-åringen lå over benken.

– Da gikk jeg bort og forsøkte å løfte ham, riste ham. Da skjønte jeg at det var noe veldig galt. Jeg gjorde alt jeg kunne for å tilkalle hjelp, sier 33-åringen.

Han så at den tiltalte 29-åringen satt på benken, og holdt hodet sitt med hendene. 33-åringen skal ha sagt at han skulle gå til huset sitt ved gården, hente mobiltelefon og ringe etter hjelp.

Drikker til han «stuper»

I et tidligere politiavhør har 33-åringen forklart at han drikker mye alkohol, og drikker til han «stuper». Han har sagt at dette skjer hver helg, både fredag og lørdag. Men i en presisering til dette avhøret, så har han forklart at dette drikkemønsteret kun skjer på sommeren når det er godt vær.

Han har i et tidligere politiavhør sagt at avdøde var hvit i ansiktet, kald, halsen var blodig og at han hadde et sår i hodet. 33-åringen skal ha spurt 29-åringen hva som hadde skjedd, og fikk til svar:

– Nå er det til helvette med oss. Vi er ille ute. Dette gjentok han flere ganger, skal 29-åringen ha sagt.

I en presisering til dette avhøret har 33-åringen uttalt at han ikke så halsen til den avdøde, men at det var mye blod på benken. Han så bare hodet og ryggen, og så at det var mye blod nedover ryggen.

– Jeg fikk blod på hendene. Det var kaldt. Kanskje det er derfor jeg sa at avdøde var kald, sa han i retten i dag.

– Hentet ikke noe som helst

I tiltalen står det at 33-åringen hentet en øks, og plasserte den tilgjengelig for 29-åringen. «Foruten å fremskaffe øksen var han til stede under hele hendelsesforløpet, og iverksatte ingen tiltak for å bringe voldshandlingene til opphør, selv om det var tid og anledning til det».

– Jeg har ikke hentet noe som helst. Og har ikke gitt han mulighet til å bruke denne gjenstanden, sier han i dag.

33-åringen forteller at han sammen med 29-åringen hugget ved til bålet tidligere på kvelden.

