33-åringens telefon er sporløst borte

Den 33 år gamle mannen fra Litauen, som er tiltalt for medvirkning til drap på en 23 år gammel landsmann, forklarer seg i dag i Inntrøndelag tingrett.

Det har kommet fram i retten at han mistet mobiltelefonen på et tidspunkt sent fredag kveld den 8. juli, eller i løpet av natt til 9. juli i fjor. Dette var en Sony mobiltelefon.

Han forklarer at han husker å ha brukt telefonen da den tiltalte 29-åringen ringte han og spurte om han hadde mer vodka på kvelden.

– Det er siste gang jeg husker å ha sett og brukt telefonen, sier 33-åringen.

Filmopptak?

Etter denne telefonsamtalen kom flere litauere for andre gang hjem til ham denne fredagskvelden, og etter hvert gikk flere av dem ned til bålplassen i skogholtet.

Under aktor Jarle Wikdahls innledningsforedrag i går, viste han fram bilder av et mobildeksel som lå halvveis brent på bålet. 33-åringen bekrefter at dette er mobildekselet som hører til hans Sony-telefon.

Han vet ikke hva som har skjedd med telefonen, og har forskjellige versjoner av hva som kan ha skjedd. Han nevner blant annet at den kan ha blitt brukt til filmopptak den aktuelle natta.

– Under alle fester tar folk videoopptak og bilder. Det er helt normalt, sier 33-åringen.

– Skjedde dette denne kvelden? spør aktor Wikdahl.

– Jeg tror det, svarer han.

– Hvem tror du filmet?

– Jeg vet ikke om jeg filmet eller om det var noen andre. Det er bare en versjon jeg har om hvorfor telefonen forsvant.

På spørsmål om hvem som kan ha kastet eller fjernet telefonen hans, så sier 33-åringen at det må være den personen som hadde en ulempe med det som var på telefonen. Her nevner han den tiltalte 29-åringen og en 48 år gammel litauer. Sistnevnte hadde status som siktet i saken, men det er nå frafalt.

Siste livstegn på telefonen

Aktor Jarle Wikdahl har hentet inn utdrag av datatrafikken på den aktuelle Sony-telefonen til 33-åringen. Dette ble lagt fram i retten i dag.

Følgende aktivitet ble registrert etter midnatt natt til 9. juli i fjor:

Klokka 01.56.36.

Klokka 02.47.01.

Klokka 02.51.12.

– Dette er tidspunkt da mobiltelefonen var koblet opp mot Internett. Det sier ingenting om aktiviteten, sier aktor Wikdahl.

Den siste registrerte aktiviteten på telefonen varte i 12 minutter og 3 sekunder. Det betyr at det siste livstegnet fra telefonen var klokka 03.14.15 natt til lørdag 9. juli.

– Telefoner kobler seg automtisk opp mot Internett og laster ned progrmmer og diverse. Det hender også at når man rører telefonen, så kobler den seg opp mot Internett. Så vidt jeg kan se er mengden data veldig liten på disse tidspunktene, sier 33-åringen.

– Hva er grunnen til at det ikke er noe livstegn etter det siste tidspunktet? spør aktor Wikdahl.

– Det kan være så mangt. Noen tok den kanskje for å ødelegge den, svarer 33-åringen.

Flere mobiler

Da han ringte inn nødsamtalen til AMK klokka 04.06 natt til lørdag, har han forklart at han gikk opp til huset og fant en annen mobiltelefon.

I retten i dag forklarte 33-åringen at han hadde flere mobiltelefoner hjemme som han kunne bruke.