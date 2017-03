Krever utbygging av Lånke skole

– Vi ser sterk elevtallsvekst i Lånke framover. Skolen er allerede sprengt. En utbygging må snarest inn i kommunens økonomiplan. Lånke skole må bygges ut til en skole med rom for tre klasser på hvert trinn.

Dette er tonen fra sentrale lokalpolitikere med adresse Lånke. Lånke Arbeiderlag har nylig hatt årsmøte, og en uttalelse om skolesituasjonen på sørsida av Stjørdalselva og lengst vest i kommunen, peker på et sterkt behov for fokus på skolesituasjonen, og at det politisk må ageres nå.

Må inn i økonomiplanen

– Dette handler verken om Hegra skole eller Halsen skole. De har prioritet. Det forhindrer ikke at vi må peke på, og understreke det sterke behovet vi ser i Lånke, og som også er påpekt tidligere, en utvidelse av Lånke skole må komme. En større utvidelse av lånkeskolen må inn i økonomiplanen, og realiseres raskest mulig etter de to prioriterte, sier Jan Inge Kaspersen og May Britt Sørmo Ervik, begge sentrale i Lånke Arbeiderlag.

Tre-paraleller

De to minner om at Lånke skole ble rehabilitert og noe utbygd i 2009.

– Dette ga et pusterom i en skolekrets med stor vekst. Veksten i elevtall fra 2009 har vært betydelig. Befolkningsprognosen viser tydelig at veksten i kretsen fortsetter fra330 bosatte i aldersgruppen 6-12 år i 2016, så sier prognosen 367 i samme aldersgruppe i 2020, sier Kaspersen.

Han legger også til at den reelle veksten i boligbygging i kretsen vil være større enn den som her er lagt til grunn for prognosen.

– Presset på skolen vil framover øke betydelig, sier Sørmo Ervik.

Må starte nå

Derfor krever de først at det ved skolen nå må sikres tilstrekkelig areal for en utvidelse, slik at det er rom for å utvikle en tre-paralleller i Lånke.

– En utvidet skole vil snarere stimulere til fortsatt boligvekst i Lånke, en motsatt virkning ved en sprengt kapasitet ved skolen. Det må ikke være slik at skolens begrensning stopper en fortsatt god utvikling i kommunedelen, sier de fra Lånke Arbeiderlag.

Arbeiderpartipolitikerne i Lånke signaliserer at prosessen for en utvidet Lånke skole må starte nå.

–Vi vil ikke ha midlertidige løsninger slik vi ser ved Hegra skole. Midlertidighet er krevende for alle i skolen, og det er unødig bruk av offentlige penger, sier de to fra Lånke Arbeiderlag, et lag som krever en tre–paralleller skole i Lånke, og utvidelsen nå.