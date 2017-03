Nå planlegges fremtidens Malvik

Lokalpolitikerne er kommet godt i gang med sin del av planleggingen. Nå inviteres alle som bor i Malvik til å komme med innspill og forslag om hvordan Malvik skal bli.

Malvik kommunes visjon, verdier, mål og veivalg for hvordan lokalsamfunnet skal utvikles er tema når kommunestyrets 31 politikere samles rundt bordene til gruppearbeid på tvers av de partipolitiske skillelinjene.

Det er ikke hvert år, eller i hver valgperiode, de kommunale styringsdokumentene settes under lupen for revidering.

Styringsverktøy

Det viktigste styringsverktøyet administrasjonen og politikerne har er kommuneplanen, som er inndelt i en arealdel og en samfunnsdel. Samfunnsdelen angir mål og veivalg som legges til grunn for arealdelen, som skal gi de langsiktige og forutsigbare rammene for blant annet hvor nye næringsarealer og boligområder skal ligge, i hvilke deler av kommunen og hvor mye skal det tillates at etablerte boligområder fortettes.

Hvilke friområder er det viktig å ta vare på i Malvik.

– Det er flere tema og mange spørsmål som vi håper og tror innbyggerne i kommunen har meninger om og ønsker for. Gjennom arbeidet med disse planene legges grunnlaget for hvordan malviksamfunnet skal utvikles. Hvilke strategier bør velges for å lykkes med god integrering og større samfunnsdeltakelse. Hvordan kan vi unngå utforskap og radikalisering i lokalsamfunnet, sier prosjektleder Bjørg Løkken og rådgiver Anne Guri Ratvik.

– Dette arbeidet dreier seg blant annet om planlegging av nye boligområder og hvor skal det fortettes med flere boliger. Hvilke konsekvenser vil det ha dersom det åpnes for mer spredt boligbygging. Skal næringsarealene på Sveberg utvides slik at flere bedrifter og arbeidsplasser kan etableres i Malvik. Hvor og hvor mang massedeponi og masseuttak skal tillates og enda flere spørsmål som skal besvares, sier Løkken og Ratvik.

Samling i Messebygget

– Det blir flere åpne folkemøter i forbindelse med revideringen. Det første vil være i Messebygget på Midtsand onsdag 29. mars. Der vil prosjektleder for samlingen av Trøndelag, fylkesrådmann Odd Inge Mjøen ha en innledning.

Der blir det anledning til å stille spørsmål. Konkrete forslag og innspill til samfunnsdelen ønsker vi blir sendt oss på kommunens ordinære postmottak for epost eller brev. De som har innspill til kommuneplanens arealdel sender disse på egen epostadresse som er lagt inn på kommunens hjemmeside med varsel om oppstart av planarbeidet, forklarer Anne Guri Ratvik.

Mange bra innspill

– Det er nå i løpet av dette året vi skal revidere kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Her skal vi ikke sette oss ned for å planlegge neste år, men hvordan det skal se ut i Malvik om 12 år. Det er åtte år siden disse delplanene har vært revidert. Kommunestyret har gjennomført to temamøter der det har vært diskutert i hvilken retning vi politikere ser for oss at kommunen skal utvikle seg i.

Utgangspunktet har vært å vurdere hva som fungerer godt i kommunen, og hvor har vi et forbedringspotensial, forklarer ordfører Ingrid Aune.

– Fra arbeidsgruppene er det samlet inn mange bra innspill, som at det er ønskelig at vi tar vare på de gode friluftsområdene i kommunen og at folk har god tilgang til sjøen. En annen av gruppene diskuterte blant annet om det er ønskelig med fortetting av boliger i Smiskaret, og hva som kan gjøres for å få flere boliger og næringsaktivitet i Muruvik.

Hva kreves av kollektivtilbud for å gjøre disse boligområdene enda mer attraktive, har også vært tema, sier Ingrid Aune.