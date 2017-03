Nyter livet på hytta

– Det er utrolig artig å ha med barnebarna hit. Her kan de være ute på ski eller akebrett, eller vi kan sitte inne og spille monopol eller sjakk, sier Grete (62) og Jan (66) Sagen.

Hele vinterferien har de tilbrakt på hytta ved Funnsjøen sammen med datteren Siv Merethe Sagen, svigersønnen Morten Johansen og barnebarna Markus (10) og Mina (7).

Leilighet

Hytta ved Funnsjøen er fristedet som det pensjonerte ekteparet søker til så ofte de kan. Etter at de for noen år siden solgte eneboligen i Stjørdal og flyttet inn i leilighet, har de god tid til å være på hytta. Hit drar de så ofte som de har mulighet, og her tilbringer de stort sett helgene – når de ikke er i Spania.

– Vi bruker den hele året. Her er det godt å være, sommer som vinter, fastslår de.

Mange muligheter

Hytta inviterer til forskjellige aktiviteter, ikke minst utendørs. Her kan de tenne bål ved bredden av Funnsjøen, eller de kan fyre opp i bålpanna rett utenfor hytta. Her kan de fiske, her kan de ta en tur i fjellet, enten på ski vinters tid, eller på bena når snøen er borte.

Ikke minst byr terrenget rundt hytta på enorme muligheter for den som er interessert i å bruke naturen. Området på nordsiden av dalføret har et omfattende løypenett for dem som gjerne legger ut på lengre skiturer.

Sveler

Det er knapt fem kilometer én vei inn til Litj-Funnsjøvollen. Her kan de kjøpe sveler og kose seg.

– Det er godt å ha et mål å gå til, sier Grete og Jan Sagen.

Men de kan også ta skiene fatt og legge ut på en lengre tur i det flere mil lange løypenettet som Meråker er kjent for.

– Det går for eksempel an å ta turen rundt Langen og Grunntjønna. Vi har en rundløype her som er to mil. Den er kjempefin! sier Jan Sagen.

Skiføre

I vinterferien har pensjonistekteparet som nevnt hatt besøk av datter, svigersønnen og de to barnebarna Markus og Mina.

De har riktignok egen hytte. Men i Meråker er det mer snø enn det er på Fosen, der de selv har hytta si. Derfor fristet Funnsjøen mer enn Fosen nå i vinterferien som nettopp er over.

– Det er så herlig å kunne spenne på seg skiene rett utenfor hytta. Her er det kjempeføre – helt topp, sier Siv Merethe Sagen.

Fredelig

Grete og Jan Sagen har bodd i Stjørdal i mange år. Men begge er opprinnelig fra Meråker, og de har fortsatt sterke bånd til bygda. Derfor skaffet de seg tomt og bygde hytte i 1992.

Det har de ikke angret på. Livet på hytta har en annen rytme enn den tilværelsen som mer sentrale strøk har å by på.

– Her hører vi andre lyder enn de lydene vi hører når vi er hjemme. Her får vi mer ro, her er det fredelig og godt, sier pensjonistene Grete og Jan Sagen som nyter vinterferien på hytta i Meråker.