Trønderbanen og Meråkerbanen får 3,6 milliarder

Det var under et pressemøte på Steinkjer jernbanestasjon onsdag formiddag det ble kjent at regjeringen og støttepartiene er enige om å legge inn 3,6 milliarder kroner for oppgradering og elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Bevilgningen kommer med i første fireårsperiode av Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018 - 2027, skriver Trønder Avisa.

– Det har vært en lang kamp. Endelig lykkes vi. Dette gir muligheter for hyppigere avganger og raskere reisetid. Dette er en seier for pendlerne, sier Venstres André N. Skjelstad til Trønder-Avisa.

Det har vært spekulert i om prosjektet kunne bli utsatt på grunn av blant annet ønskene om å legge inn dobbeltspor fra Stjørdal til Trondheim. Ideen om å kjøre tog på hydrogendrivstoff har også kommet de siste årene. Usikkerheten rundt prosjektet førte blant annet til at en delegasjon fra fylkeskommunene i Trøndelag, og fra Steinkjer og Trondheim, dro til Stortinget for å sikre at trønderne fortsatt vil ha elektrifisering, skriver Trønder-Avisa.