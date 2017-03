Åpnet P-kjelleren med gratis spylervæske

– Mye lysere, og mye triveligere å parkere her nå, sier Sand.

Han var også glad for å få gratis påfyll av vindusspylerveske. I samarbeid med Torgkvartalet stilte Riis Bilglass opp og fylte på hos de som ønsket.

– Bare blide fjes å se, sier Tommy Lindqvist hos Riis Bilglass.

Han legger til at noen var skeptiske, men at de tødde fort opp da de fikk vite at påfyllingen med vindusspylervæske var helt gratis og uten forpliktelser.

Parkeringskjelleren under kjøpesenteret har vært stengt for all trafikk i noen uker. Vennatrø-gruppen som eier Torgkvartalet har sørget for en total makeover av parkeringskjelleren. Torgkvartalet har investert rundt tre millioner kroner i oppussingen.

Parkeringskjelleren framstår i helt ny drakt. Det er lagt nytt lyst dekke i kjørebanene. Vegger og søyler er malt i helt lyse. Parkeringsplasser for bevegelseshemmede er merket tydelig med blått. Og gangfelt er merket tydelig med grønn-hvite striper. Kjelleren har også fått ny belysning.

De nye parkeringsplassene blir klargjort med et nytt system som viser om parkeringsplassene er opptatt eller ledige. Planen er at denne informasjonen skal vises på en skjerm som kommer opp senere.

Parkeringskjelleren under Torgkvartalet har 330 gratis parkeringsplasser. På nabotomta t bygges nå en stor utvidelse av kjøpesenteret. Nyfløya skal åpnes før jul.

I kjelleren her gjøres det klart for 150 nye parkeringsplasser i kjelleren. Både den nye og eksisterende parkeringskjelleren under Torgkvartalet skal forbindes med kommunens parkeringsanlegg under Husbyjordet og kulturhuset Kimen.